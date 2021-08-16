▲ 阿富汗「瓦罕走廊」接壤中國新疆 會否變成凶險之地？

阿富汗塔利班接管全國，在美軍尚在撤離時進入首都喀布爾。塔利班宣佈準備成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」，意味阿富汗會重回美國2001年入侵以前狀態。當年的阿富汗是「基地」等恐怖組織溫床，今天塔利班雖然嘗試安撫各方，還是未能令人放心。中國是阿富汗最大鄰國，兩國以狹長「瓦罕走廊」相連，瓦罕走廊及周邊地區會否因為塔利班重新掌權而變成凶險之地？

阿富汗與中國、巴基斯坦、伊朗、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦6國接壤，中國是其中最大一個，但與阿富汗的邊境卻是最短，僅90多公里。

▼ 點擊圖片放大 +2

瓦罕走廊（Wakhan Corridor）位於阿富汗東部巴達赫尚省（Badakhshan）東端狹長地帶，全長約350公里，最闊的地方直線距離只有約65公里。

瓦罕走廊北靠塔吉克斯坦，南臨巴基斯坦，東面則是中國新疆南疆地區，可通向喀什、和田等地。

新華社：喀布爾陷落 敲響美國霸權喪鐘

阿富汗塔利班進入喀布爾 當地中國人最擔心的是這樣

中阿邊界無公路連接 解放軍邊防嚴

瓦罕走廊曾是重要通道，是古絲綢之路一部分，並曾由中國管轄。至19世紀清朝積弱，而英國從印度北上，與俄羅斯從中亞南下碰撞，英俄決定設立阿富汗作為雙方緩衝，並將瓦罕走廊大部分劃入阿富汗。

到現代，瓦罕走廊已經失去古時的交通地位。

中阿邊界地區都在海拔4000甚至5000米以上，一年大部分時間都是大雪封山，加上阿富汗近數十年一直陷於戰亂，令中國與阿富汗邊境並未有公路連接。

▼ 點擊圖片放大 +2

這未有令中方放鬆對中阿邊界守備。央視曾報道，解放軍在卡拉奇古、明鐵蓋、托克滿蘇、克克吐魯克等地均設有邊防站，鎮守瓦罕走廊入口。

美使館職員倉皇撤離 央視稱「新版西貢時刻」

瓦罕走廊中國一側的基建近年更有重大變化。國防部投資興建了一條75公里公路，一直通到距離中阿邊界10多公里的地方，方便邊防部隊巡邏。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

阿富汗局勢崩盤 日媒：打亂美國拜登集中對付中國計謀

阿富汗塔利班領地接壤中國 尋求消除中方疑慮

恐怖分子卻可取道第三國滲透新疆

不過，中阿邊界雖然密嚴，但瓦罕走廊阿富汗一側，與其他鄰國邊界的守備要鬆得多。

而相比阿富汗與巴基斯坦之間是興都庫什山脈的重巒疊嶂，瓦罕走廊北面與塔吉克斯坦接壤的邊界更是相對容易越過。

▼ 點擊圖片放大

疆獨恐怖組織「東突厥斯坦伊斯蘭運動」（東伊運），據報就曾取道塔吉克斯坦，從阿富汗滲透至中國新疆。

塔利班過去與東伊運關係曖昧，如今塔利班重掌阿富汗，中國等區內國家都對形勢高度重視。

王毅對美國強硬表態 中國率上合組織應對阿富汗亂局

阿富汗局勢危急 塔利班：中國是朋友 歡迎來投資

外界關注塔利班現在會否口蜜腹劍

塔利班早前雖然宣稱，不會容許任何人在阿富汗境內，從事針對中國或任何其他國家的活動，但單憑這說話無疑難以令區內各國放心。

畢竟，拉登（Osama bin Laden）及其基地組織當年，就在塔里班治下的阿富汗，策劃了對美國911襲擊。

現在塔利班雖然嘗試安撫外界，但其激進伊斯蘭原教旨意識形態，似乎沒有太大改變。

中國國務委員兼外長王毅，7月底在天津與塔利班代表會面時就強調，「東伊運」是被聯合國安理會列名的國際恐怖組織，對中國國家安全和領土完整構成直接威脅；希望阿富汗塔利班同「東伊運」等一切恐怖組織徹底劃清界限，予以堅決有效打擊，為地區安全穩定及發展合作掃除障礙，發揮積極作用，創造有利條件。

中國記者揭阿富汗多危險 下車採訪司機絕不離開 因為怕這樣

塔利班代表團訪中國 王毅促與這一組織劃清界線

胡錫進塔利班言論惹風波 顯阿富汗令國際真的頭痛

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒