▲ 開學季赴美留學生機場排千米長龍 10萬元機票有價有市

又到一年開學季。美國開放留學生入境後，中國學生在上海浦東機場排隊值機去美國，有的航班等待值機和送行的隊伍長達千米，赴美商務艙十萬元（人民幣，下同）票價再現。業內人士指現時只是短期高峰，料中美航綫真正復甦要到明年。

開學旺季 旅客量激增

自8月1日起，美國放開留學生赴美的限制，持有F/M簽證的學生將不再受「赴美禁令」的影響，可直接由中國前往美國，無需在第三國中轉14天。據內媒第一財經報道，一位送行人員形容，上午9點左右開始排隊等待值機，直到下午1點左右才拿到登機牌。

據了解，目前赴美留學辦理登機牌時，除出示機票行程單和護照簽證外，還需中文核酸檢測報告，英文核酸檢測報告，在美國的住址和聯繫人信息表格，及進出境的旅行體檢報告，健康聲明書，開學時間證明等，此外每個學生大多都托運兩件以上的行李，再加上疫情期間要保持一定間隔的排隊距離，因此造成千米值機長隊的情況。

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同時，受疫情影響，從南京出發的國際航班暫停，原本選擇從南京飛國外的旅客也都改選浦東機場出境，造成浦東機場乘客進一步增加。

▲ 機場大排長龍（網傳影片截圖）

▲ 機場大排長龍（網傳影片截圖）

對此，航空公司也出台了一些臨時性的應對措施，包括採用叫號排隊值機的方式，沒有叫到的乘客可以先在附近等候，並鼓勵提前網上值機。

中美航線爆發僅是短期高峰 未全面復甦

一邊是赴美需求因美國開學在即的突然激增，一邊則是中美航線航班量的屈指可數。

據了解，目前中美航班運力依然受限，在整個中美航線上每周只有不到20班直飛航班在運營，與疫情前的一天多班相差甚遠。

美國達美航空中國區總裁黃康稱，這段時間確實是中美航線的高峰期。從暑期開始，中美航線的客座率就在逐步提升，最初是中國留學生放假或者畢業後回國，現在是中國留學生赴美。達美航空的中美航線目前每周運營四個航班，每個航班基本都很滿。

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中美航線的供不應求也帶來了票價的飛漲。七月份從內地經香港轉機去美國的機票，經濟艙還能買到5,000-8,000元的機票，商務艙16,000元左右，進入8月，經濟艙機票已經漲到2-3萬元，商務艙更是達到7-10萬元。

不過，黃康認為，目前由中國留學生帶來的中美航線爆發，是一個短期高峰，由於旅遊和商務簽證還沒放開，以及仍在執行的落地隔離等政策，影響了不少人的國際出行意願，「中美航線長航線的真正復甦預計要到明年。」

責任編輯：尹航

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