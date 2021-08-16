【塔利班阿富汗】美使館職員倉皇撤離 央視稱「新版西貢時刻」

▲ 【塔利班｜阿富汗】美使館職員倉皇撤離 央視稱「新版西貢時刻」

美軍原計劃本月31日才完全撤離阿富汗，但武裝組織塔利班（Taliban）卻未等美軍離去、即閃電攻下首都喀布爾（Kabul）。變天超想像地迅速到臨，美國緊急撤離大使館職員。中國官媒－－中央電視台諷刺地形容「西貢時刻再現」。

塔利班周日（15日）拿下首都喀布爾，並佔據總統府，重奪政權已勢不可擋，而阿富汗總統賈尼（Ashraf Ghani）也在同日逃離喀布爾，前往北方鄰國塔吉克（Tajikistan）。

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央視指，美國介入阿富汗20年後，塔利班進入阿富汗首都喀布爾；與此同時，美國緊急撤離大使館工作人員。這不禁讓人想起在上世紀70年代越南戰爭即將結束之際，美國派多架直升機協助美方人員從西貢倉皇撤離。

越南曾分裂為南越和北越，其中越南共和國通稱南越，以西貢市為首都、獲美國支持；而奉行社會主義的越南民主共和國，則通稱為北越。至1975年，北越擊敗南越贏得內戰，完成了越南的統一。

央媒：今天喀布爾 一如1975年南越西貢市

央視援引一些媒體將這次美軍從喀布爾的撤離，比作最新版的「西貢時刻」，並把當年與今日的照片對比，暗指刻下美國尷尬遭遇，與越戰時非常相似。

央視解說，右邊的照片（下圖）拍攝於1975年4月29日的南越西貢市－－即今天胡志明市，左邊的照片拍攝於2021年8月15日，阿富汗首都喀布爾。兩張照片拍的都是美方人士倉促撤離的場景，高度的相似仿佛經典的「西貢時刻」重現。

▲ 右邊的照片拍攝於1975年4月29日的南越西貢市，左邊的照片拍攝於2021年8月15日，阿富汗首都喀布爾。

▲ 直升機上，眼看因爲超載無法起飛，一個美方人員於是一拳將一個南越人打了下去。這一幕被相機捕捉到，廣爲流傳。

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1975年4月29日，南越首都西貢，美國情報部門和使領館人員、美國僑民，想盡辦法尋找能夠撤離的直升機，南越的官員家屬、恐慌的市民，也想方設法能搭上一趟順風車。

在一架直升機上，眼看因爲超載無法起飛，一個美方人員於是一拳將一個南越人打了下去。這一幕被相機捕捉到，廣爲流傳。

部分外交官緊急銷毀機密文件

央視指，如今歷史正在重演－－15日早上，美國的直升機降落在美國駐阿富汗大使館前，有人看到裝甲車輛從使館周圍地區撤離。美國國旗降下，部分外交官開始銷毀機密文件，大使館上方出現煙霧。

報道又指，社交網絡上的民衆、甚至許多美國議員，也開始將本次美軍的撤離比作最新版的「西貢時刻」。美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）13日就曾把即將發生的喀布爾「淪陷」比作「1975年西貢令人羞愧的時刻」。

美國參議員薩斯（Ben Sasse）15日表示，美國抛棄喀布爾撤離，是可恥的、西貢式的行動。

衆議院少數黨黨鞭史蒂夫·斯卡利斯（Steve Scalise）15日說，這就是「拜登的西貢時刻」。

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責任編輯：鄧國強

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