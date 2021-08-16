▲ 阿富汗變天 中國外交部回應塔利班喊話：期待表態落實

阿富汗塔利班接管首都喀布爾，美國枎植的阿富汗政府軍潰散，總統加尼（Ashraf Ghani）辭職逃亡。塔利班表示不會設立過渡政府，並宣佈準備成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」，取代現時「阿富汗伊斯蘭共和國」。阿富汗局勢迅速變化，中國外交部發言人華春瑩表示，中方期待塔利班早前表態能夠得到落實，確保局勢平穩，遏制恐怖主義。華春瑩又稱，阿富汗境內中國公民目前都安全。

華春瑩周一（16日）主持外交部例行記者會。有記者提問，中方如何評價當前的阿富汗局勢？

華春瑩說，阿富汗局勢已經發生重大變化，我們尊重阿富汗人民的意願和選擇。阿富汗戰亂已經持續了40多年，停止戰爭實現和平，既是3000多萬阿富汗人民的一致心聲，也是國際社會和地區國家的共同期盼。

「中方注意到昨天阿富汗塔利班方面表示，阿富汗戰爭業已結束，將協商建立開放包容的伊斯蘭政府，並採取負責任行動，確保阿富汗公民和外國駐阿使團安全。中方期待這些表態能夠得到落實，確保阿富汗局勢實現平穩過渡，遏制各類恐怖主義和犯罪行徑，讓阿富汗人民能夠遠離戰亂，重建美好家園。」

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問：中國駐阿富汗的使館是否還在開放？中方是否計劃撤離外交官？中方是否擔心中國公民在阿的安全問題？

答：中國駐阿富汗使館仍在正常運作，中國駐阿大使和使館人員仍然在堅守崗位，履行職責，大部分在阿的中國公民已經在使館的安排下先期回國。現在還有一些自願留下的零星人員，中國駐阿使館同他們保持著密切的聯繫，目前他們都是安全的。

中國駐阿富汗使館將繼續密切的關注阿的局勢發展，為每一位在阿中國公民提供必要的服務和幫助。

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問：我們關注到，塔利班已經進入阿富汗的首都喀布爾，並稱尋求權力的和平交接，預計各方將在卡塔爾舉行談判。請問中國政府是否打算承認或者是在甚麽情況下將會承認塔利班掌權的政府？如果阿富汗恢覆塔利班的統治，對中國來說意味著甚麽？

答：中方在充分尊重阿富汗國家主權以及國內各個派別意願的基礎上，同阿富汗塔利班等保持著聯繫和溝通，一直在為推動政治解決阿富汗問題發揮建設性的作用。正如大家知道的，7月28日，王毅國務委員在天津會見了阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾一行，我們希望阿富汗塔利班同阿富汗的各黨派、各民族包容的政治架構，為阿富汗實現持久和平奠定基礎。

阿富汗塔利班方面多次表示，希望同中方發展良好關係，期待中方參與阿富汗重建與發展，決不允許任何勢力利用阿富汗領土做危害中國的事情，我們對此表示歡迎。長期以來，中方始終尊重阿富汗的主權獨立和領土完整，始終不干涉阿富汗內政，始終奉行面向全體阿富汗人民的友好政策，中方尊重阿富汗人民自主決定自身命運前途的權利，願意繼續同阿富汗發展睦鄰友好合作關係，為阿富汗和平與重建發揮建設性作用。

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問：目前有成千上萬的人正在逃離喀布爾，現場混亂，機場擁擠，中方能否能詳細闡述在這個情景下的對阿政策，中方還是否將這一切置於阿富汗塔利班的保證之上？

答：中國對外政策的一個原則就是不干涉別國內政，而且尊重其他國家人民自主選擇符合自身國情的道路。阿富汗的局勢已經發生了重大的變化，中方能做的和將做的就是尊重阿富汗人民的意願和選擇。我們希望阿富汗塔利班能夠同阿富汗的各黨派和各民族團結起來，建立符合阿富汗自身國情，廣泛包容的政治架構，能夠實現阿富汗的持久和平。我們也祝福阿富汗人民能夠遠離戰火，重建他們的家園。

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責任編輯：連兆鋒