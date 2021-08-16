▲ 華春瑩：全球下階段病毒溯源 須由世衛成員國主導

世衛組織早前發表聲明稱，世衛重點是讓科學家在第一階段研究的基礎上，實施今年3月中國-世衞組織聯合研究報告中的建議，而溯源不應該成為相互指摘的政治工具。中國外交部發言人華春瑩回應說。全球下階段病毒溯源工作須由成員國主導。

外交部發言人華春瑩周一（16日）主持例行記者會。有記者提問，世衛組織12日發表聲明，表示世衛組織重點是讓科學家在第一階段研究的基礎上，實施2021年3月中國-世衛組織聯合研究報告中的建議。尋找任何新病原體的起源都是一個艱難的過程，這是一個建立在科學基礎上的過程，需要合作、奉獻和時間。溯源不應該成為相互指責的政治工具。同時，聲明稱第一階段溯源研究報告沒有足夠科學證據排除任何假設，將設立新型病原體科學諮詢小組等機制。中方對此有何評論?

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華春瑩表示，中方注意到世衛組織秘書處8月12日就下階段溯源問題發表的聲明，強調下階段溯源應該在第一階段研究基礎上，實施中國-世衛組織聯合研究報告中的建議；認為尋找新病原體的起源應該建立在科學基礎上，不應該成為相互指責或政治攻防的工具。這些觀點應該在世衛組織相關工作中得到落實。上周五，外交部召開新冠病毒溯源問題駐華使節吹風會，全面闡述了中方在溯源問題上的立場主張和最新工作進展。

華春瑩強調，世衛組織是由成員國主導的。溯源工作事關重大，全球下階段溯源工作也必須由成員國主導。秘書處應就全球溯源工作計劃、包括後續機制同成員國充分協商，認真履行世衛大會相關決議，尊重成員國意見，對當事國的溯源計劃更應同當事國協商確定，在此基礎上有效開展合作。

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責任編輯：鄧國強

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