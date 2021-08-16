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吳亦凡涉嫌強姦罪 被北京朝陽檢方批准逮捕（第二版）

社會熱點 21:44 2021/08/16

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北京市朝陽區人民檢察院今日（16日）通報，經依法審查，對吳某凡以涉嫌強姦罪批准逮捕。

上月31日，30歲的加拿大籍藝人吳亦凡，涉嫌強姦罪被朝陽公安分局刑事拘留。

*新增律師、中演協評論

內地傳媒引述資深律師易勝華指出，逮捕和刑拘都是刑事強制措施，而逮捕是由偵查機關申請、檢察院審查批准，其證據標準比刑拘更高；疑犯若被逮捕，說明有一定的證據證明其構成犯罪，而且不符合取保候審條件。

刑期方面，此前有律師指出，若其罪名成立，可被囚3至10年；若涉強姦婦女、姦淫幼女多人等，或被判囚10年、無期徒刑或死刑。

中國演出行業協會評論吳亦凡被批捕，指事件呈現在公眾面前的是一個罔顧法紀、恣意妄為、金錢至上、隨心所欲的「明星」，而飛得再高，膨脹再大，任性妄為終會脫軌。評論強調，「脫軌」必然要付出代價，警示從業者須提高法律意識和道德基準，藝人、經紀公司應以此案為戒。

30歲的吳亦凡上月爆出桃色醜聞，遭網紅都美竹指控他涉嫌拐騙多女。警方之後證實，吳亦凡與都美竹曾發生性關係。朝陽警方並於上月31日通報，吳亦凡因涉嫌強姦罪被刑事拘留。

吳亦凡瘋狂粉絲稱想劫獄  央視抨「飯圈」腦殘

吳亦凡涉強姦被刑拘內幕傳出  疑吳母間接「大義滅親」

失去最後一個代言！LV宣布與吳亦凡解約 曾稱暫停合作惹議

責任編輯：林佩怡

社會民生 性罪行 罪行 罪案 娛樂行業 吳亦凡 加拿大 北京

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