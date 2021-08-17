吳亦凡涉嫌強姦被批捕 或面臨最高10年刑期（第三版）

北京市朝陽區人民檢察院周一（16日）通報，經依法審查，對「吳某凡」、即吳亦凡以涉嫌強姦罪批准逮捕。有律師指，吳倘若罪成，將面對最高10年刑期。

（新增文末人民日報及都竹美最新表述）

上月31日，30歲的加拿大籍藝人吳亦凡，涉嫌強姦罪被朝陽公安分局刑事拘留。

內地傳媒引述資深律師易勝華指出，逮捕和刑拘都是刑事強制措施，而逮捕是由偵查機關申請、檢察院審查批准，其證據標準比刑拘更高；疑犯若被逮捕，說明有一定的證據證明其構成犯罪，而且不符合取保候審條件。

刑期方面，此前有律師指出，若其罪名成立，可被囚3至10年；若涉強姦婦女、姦淫幼女多人等，或被判囚10年、無期徒刑或死刑。

中國演出行業協會評論吳亦凡被批捕，指事件呈現在公眾面前的是一個罔顧法紀、恣意妄為、金錢至上、隨心所欲的「明星」，而飛得再高，膨脹再大，任性妄為終會脫軌。評論強調，「脫軌」必然要付出代價，警示從業者須提高法律意識和道德基準，藝人、經紀公司應以此案為戒。

都美竹留言 似回應事件

人民日報也再度發文評價了此事，稱一旦衝撞法律，頂流也會瞬間付諸東流。

30歲的吳亦凡上月爆出桃色醜聞，遭網紅都美竹指控他涉嫌拐騙多女。警方之後證實，吳亦凡與都美竹曾發生性關係。朝陽警方並於上月31日通報，吳亦凡因涉嫌強姦罪被刑事拘留。

都美竹已經把微博此前指控吳亦凡的「決戰」內容清空，只留下了一條７月底發布的自拍，她寫道「心若向陽，無謂悲傷。微笑向暖，年華未央」，該則微博中留有逾25萬則留言，多數都是鼓勵、支持都美竹維權留言。

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責任編輯：林佩怡