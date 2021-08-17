談及阿富汗局勢  王毅對話布林肯：外來模式在不同國情下水土不服

阿富汗局勢牽動國際關注，中國國務委員兼外長王毅與美國國務卿布林肯通電話時說，事實再次證明，把外來模式生搬硬套到歷史文化及國情截然不同的國家水土不服。他還指，美前一段倉促撤軍已對阿局勢造成嚴重負面影響，下步如再製造出新的問題，不是負責任態度。

中方批美方從阿富汗倉促撤軍

王毅16日應約同布林肯通電話。外交部官網公布，在阿富汗局勢上，王毅闡明中方立場，表示事實再次證明，把外來模式生搬硬套到歷史文化及國情截然不同的國家水土不服，最終難以立足。一個政權沒有人民支持是立不住的，用強權及軍事手段解決問題只會使問題越來越多。這方面的教訓值得認真反思。

王毅表示，中方願同美方溝通對話，推動阿問題實現軟著陸，促使阿不再發生新的內戰或人道主義災難，不再成為恐怖主義滋生地和庇護所，鼓勵阿建立符合阿國情、開放包容的政治架構。

王毅說，美應在助阿維穩防亂、和平重建上發揮建設性作用。美前一段倉促撤軍已對阿局勢造成嚴重負面影響，下步如再制造出新的問題，更不是一種負責任的態度。

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王毅強調，美上屆政府宣布撤銷「東伊運」的恐怖組織定性，在反恐問題上搞雙重標準，這是危險的，也是錯誤的。美方應改弦更張，為中美涉阿合作以及國際反恐合作掃除障礙。

王毅：美國不能一邊遏華一邊指望中方配合

在中美關係方面，王毅表示，中美都是聯合國安理會常任理事國，也是當代國際體系的重要參與者。面對層出不窮的全球性挑戰和亟待解決的地區熱點問題，中美理應開展協調合作，這也是國際社會的普遍期待。但美方不能一方面處心積慮遏制打壓中國，損害中方正當權益；另一方面又指望中方支持配合。中美意識形態、社會制度、歷史文化不同，這是客觀事實，誰也不可能改變對方，正確的做法是在相互尊重基礎上，共同尋找兩個大國在這個星球上和平共處之道。

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布林肯說，美中對重大國際地區問題保持溝通非常重要。他同意美中實現和平共處是共同目標，希望雙方尋求和開展合作。當然美中也存在明顯分歧，今後可通過建設性方式逐步加以解決。美方重申反對一切形式的恐怖主義，不尋求在中國西部邊界地區出現動蕩。阿富汗局勢演變再次表明，美中以建設性、務實方式就地區安全問題開展合作十分重要。

責任編輯：尹航

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