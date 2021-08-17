塔利班接管阿富汗第一夜 喀布爾有中國人近日兩度搬家

阿富汗變天，塔利班在美軍尚未完成撤出下開入喀布爾，成立阿富汗新政權。有在喀布爾中國公民表示，當地一日之間局勢突變，氣氛由鬆到緊多次變化，而受近期局勢影響，他最近已兩度搬家。塔利班接管喀布爾第一夜，相信用於外國撤離人員的運輸直升機整晚飛不停，但喀布爾機場以外市面秩序整體平靜，物資供應正常，這位中國人仍打算留在當地，等形勢穩定後繼續生意。

阿富汗局勢急劇轉變，中國政府早在7月初已派包機接走阿富汗中國公民，但仍有一部分人堅持留守當地。余先生在喀布爾從事進出口貿易已20年，他接受多家國內媒體採訪，講述了近日經歷。

儘管大多數在阿富汗居住和生活的中國人此前已經回到國內，但仍有部分國人仍舊生活在喀布爾。北京時間8月16日，在喀布爾從商20年的中國公民余先生接受了封面新聞記者的采訪，講述近日的經歷。

余先生表示，現在留在阿富汗的中國人已經不多了，基本上都居住在相對比較安全的區域：「現在的中國人基本上都在一起，大多數居住在阿富汗朋友提供的比較恰當的一些住所。」

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直升機徹夜飛 中國城嚴防搶掠

8月15日星期日，塔利班進入了喀布爾，余先生整晚都沒有休息好。「運輸機、直升機的巨大噪音一夜未停，有點影響休息。」

余先生他所處的中國城，整晚都有值班安保執勤，嚴陣以待。「當天喀布爾發生了，幾起冒充塔利班盜竊和搶劫的案件案，所以有多位當地友人也提醒了我們要小心小偷。一整晚安保人員都在警惕，樓上樓下的安保各司其職，主要防小偷和劫掠者。」

喀布爾近日發生過零星衝突。8月初，余先生在家裏聽到巨大爆炸聲，很可能是汽車炸彈。有當地人給他打過電話，說有交戰，但是很快就結束了。街道上、小區樓上有零星呼喊反戰口號的人，但總體來說還是比較平靜的。

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塔利班派定心丸 市面大致正常

塔利班在15日進駐了總統府，發佈公告，稱成員不得影響當地居民和外國人生活，不得侵擾外國使領館，甚至還宣佈周一開始恢復正常生產活動。

8月16日星期一早上，余先生被國內朋友的電話叫醒，而喀布爾街頭似乎已經恢復了正常，大街上偶爾有塔利班車輛經過，但是不多。

「喀布爾今日晴，陽光燦爛。早上很多喀布爾當地的老百姓已經開始工作了，學生也去上了學。和我們有業務關係的一些部門已經來了消息，他們都正常上班了，不管是男性員工還是女性員工，都一切照舊。有的部委領導換了，塔利班也去做了安撫工作。」

余先生稱，猜測中的生靈塗炭未發生，反倒是小商販們顯得很高興。中國城周邊流動攤販的早餐車，早上5點多鐘就推了出來，吆喝著行人顧客，開始了一天的生意。周邊的長途大巴車忙碌了起來，與前些日子人們匆匆從外地往喀布爾趕來不同，車子是從喀布爾往外地走的。「這意味著返鄉，工作，生活。」

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混亂集中在機場 畫面悲慘

不過，喀布爾機場卻是另一番景象。希望逃離阿富汗的當地人16日湧到機場，與機場美軍對峙，多人在混亂中死亡，更有人強行攀上飛機，起飛後墮下喪命。

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余先生說：「我在機場的老朋友告訴我，已經忙的飯也顧不上吃，要應付那些想要離開的人，其中有很多人並沒有簽證，但是都拖家帶口要走。」

未來喀布爾會怎麽樣？余先生也說不好。「咱們都不是預言家，目前我看到的就是這樣一種狀態，正在過渡當中吧。」

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20年生意難捨 留下見步行步

余先生目睹了阿富汗這20年來的變化。他認為，阿富汗目前雖然仍有暴恐襲擊，但對比以前，感覺已相對和平。

2019年，余先生在中國機構支持下建立了喀布爾中國城，成為了一個中國企業與阿富汗各界交流和外貿平台，甚至還有一個產業園區的計劃，與當地政府的產業政策對接。

但阿富汗局勢近月在美軍倉促撤走下劇變，中國7月派了撤僑專機，余先生再三考慮後，還是選擇了留在喀布爾。

「主要是我們與當地的一些機構和部門有一些合同，我們也不想半途而廢，讓人覺得我們不夠誠信，遇到一點問題就簡單的選擇離開。考慮了一下我們就還是決定留下，繼續必要的工作。走一步算一步吧。」

但余先生還是採取了一些保障措施，例如中國城大樓就有持槍警衛把守。「畢竟在這里已經呆了20年了，這麽長時間對於阿富汗還是比較了解。我們也有我們的分析和判斷，採取了很多安全保障的措施。」

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責任編輯：連兆鋒