官媒中證報：機構料第四季度再降準

官媒《中國證券報》引述專家稱，綜合考慮稅期、政府債券發行加快等因素影響，後續央行料繼續通過公開市場投放等方式確保市場流動性無虞，此外，年內再次降準可期，時間點可能是第四季度。

人民銀行昨日提早一日縮量續做6000億元（人民幣，下同）中期借貸便利（MLF），對沖今日到期的7000億元，利率維持在2.95%不變。

8月LPR大概率保持不變

光大證券金融業首席分析師王一峰表示，8月MLF續做規模比一些機構預計的要大，很重要的一個原因在於8月基礎貨幣缺口大，預計超過1萬億元。此次續做6000億元MLF，反映了央行呵護流動性的意圖，預計央行也會適時加大逆回購操作力度。

報道指，對於接下來將公佈的LPR（貸款市場報價利率），多位專家表示，鑑於8月MLF操作利率未變，綜合考慮近期銀行資金成本變化情況、信貸市場走勢等，預計8月LPR大概率保持不變。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，8月MLF操作利率未作調整，將促使市場上存在的「降息預期」降溫。當前貨幣政策並未轉向全面寬鬆，監管層仍注重在穩增長、防風險和控通脹之間保持平衡。

王青稱，以MLF操作利率為代表的中期政策利率有望繼續保持不變，未來出現「雙降（降準+政策性降息）」的可能性不大。但下半年PPI和CPI之間的「剪刀差」仍會持續一段時間，第四季度央行有可能再次降準，並推動1年期LPR報價下調。

責任編輯：蒯宇澄

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