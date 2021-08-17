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阿富汗中國人「驚魂一日」：警察全消失 有人歡迎塔利班

國情動向 11:06 2021/08/17

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塔利班接管阿富汗，首都喀布爾至今整體平靜，混亂主要集中在喀布爾機場。不過，阿富汗前景仍有許多不明朗因素，而不同人對政局變天亦有不同感受。有此前選擇未有撤離喀布爾的中國公民表示，塔利班進城前全城一度停電，他們的營地也進入封鎖狀態；塔利班入城後，警察全部消失，令人關注會否發生騷亂。

環球網報道，化名張先生的喀布爾中國人因為安全問題，不願透露自己姓名，也未肯交代從事甚麽職業。對於7月初未有登上中國政府包機回國，張先生只稱，是因為工作的緣故。「我們看情況，如果有情況危險了就撤離，目前定的是19號撤。」

以下是張先生和記者的對話：

記者：喀布爾的驚魂一天你在哪兒，經歷了甚麽？現在喀布爾街頭是甚麽景象？

張先生：喀布爾大概從14日（周六，塔利班進城前一天）晚上11點鐘開始停電，全城停電，一直停到今天早上6點，然後8點鐘來了兩個小時電後，又停到現在。整個一天我們營地是全部封鎖的，包括當地雇員都不上班了，我們現在這裏的安保人員，也不能出門。

我們所有的食物跟燃油都有儲存，飲水也是有地下水，還有我們儲存的礦泉水。現在這個網絡也還是可以的，我們用的是自己的發電機以及華為的網絡設備，非常靠譜，網絡一直是比較通暢的。

現在喀布爾街頭已經出現歡迎塔利班的人群。個人感覺最大的改變是街頭的檢查站和警察站全部都沒有人了。

以前喀布爾幾乎每個區與區之間都有很嚴格的檢查站，都有警察的特種部隊。現在通通沒有人，也沒有政府軍，也沒有塔利班接手。我們從朋友發的消息來看，外圍的那些塔利班，在喀布爾郊區的塔利班已經開始執勤了。

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現在喀布爾的街上整體來說不亂，街上現在甚麽人都沒有，警察也沒有，普通民眾也很少。就看今天晚上和明天晚上吧，近期會不會發生一些騷亂。

另外，天上的直升機一直在飛，主要是美軍的直升機，來來回回得有二三十趟吧。偶爾也會有武裝飛機飛過。街上有槍聲，不過很少。

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記者：身邊的阿富汗朋友是不是很擔心塔利班政權會回到上世紀90年代的執政方式，你自己存不存在這樣的擔心？

張先生：據我觀察，身邊的阿富汗朋友態度還是很割裂的，普什圖人普遍告訴我，塔利班不可怕，以前執政也沒甚麽問題。而塔吉克族和哈薩克族比較中立，覺得誰執政都無所謂，政府也挺腐敗的，換誰都無所謂。哈紮拉人比較反塔利班，認為他們一定會抵抗到底。

至於新的塔利班政權會不會回到上世紀那種執政方式我不知道，也不敢回答，現在的塔利班表現得還是比較開明的，做了很多改變，包括允許女性不用強制裹頭巾，同時也允許一些女性接受教育，但是以後究竟會怎麽樣誰也不知道。

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記者：你怎麽看美軍的撤離？

張先生：我對美國人撤離沒有太多的想法，他們早就說要出逃撤離了，這次的撤離只不過是體現在了美國和國際媒體上。

我感覺各國政府都嚴重低估了塔利班的能力，美國人遲早是要撤的。也許真的是西貢時刻重演吧，我個人認為美國的失敗幾乎是毋庸置疑的了。

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記者：你了解的喀布爾最新的局勢是怎樣的？

張先生：目前我看阿富汗最新的局勢的話，阿富汗政權崩潰的如此之快，那麽留給塔利班最大的問題是如何去治理這個爛攤子。

塔利班在國內最大的問題，已經不是原來的政府和美軍了，反而是那些恐怖組織，包括基地組織、IS、巴基斯坦塔利班、還有一些聖戰組織，這些組織廣泛分布在鄉村和阿富汗南部，北方的組織也有可能趁機搞事。

塔利班上台之後肯定會清算內政部、情報局這些有仇恨的人，可這些人一旦被清算之後，原來對付上述恐怖組織的主力就沒有了，塔利班執政後怎麽對付去這些恐怖組織，我覺得還有待觀察。

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記者：親歷一個國家這麽大的動蕩，心裏是怎樣的感受？

張先生：說實話，這次的震動對我來說其實並沒有那麽大，因為我們心裏知道遲早有一天會發生的，遲早有一天塔利班會來，只是日期的問題，唯一沒想到就是這個政權垮台就在今日（15日）。沒想到這麽快。

記者：中國使館對中國公民提供了怎樣的保護？

張先生：使館很早就給我們發出消息了，從六月份到七月份一直在給我們發消息，一直在給予我們幫助。使館還是很給力的。還幫大家協調飛機。使館平時也是很關心我們的，中國使館是很棒的。

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責任編輯：連兆鋒

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