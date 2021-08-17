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【Delta疫情】內地新增確診降至個位數 力爭開學前控制疫情

社會熱點 11:07 2021/08/17

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內地本輪新冠疫情可望接近尾聲。根據國家衛健委通報，周一（16日）新增本土確診病例42宗，其中本土病例已降至個位數的6宗，分別為江蘇3宗，湖北3宗。

自從南京祿口國際機場7月20日在例行檢測中發現陽性個案以來，截至8月14日，全中國共有16個省份傳出疫情。國家衛健委主任馬曉偉接受新華社專訪時表示，短時間內多源、多點發生的疫情，使中國面臨今年以來最為嚴峻複雜的防控形勢。

今年以來最嚴峻複雜的防控形勢

他指出，這波疫情都是由Delta變異株所引起。Delta變異株具有傳播速度快、體內複製快、轉陰時間長等特點，增加了疫情防控的難度。疫情初期傳播擴散快，人群聚集場所，如景區、棋牌室、工地等對疫情起到「放大」作用。

馬曉偉說，9月將面臨「開學季」，大中專院校和中小學如期開學，一些省份要組織一系列重大活動，要力爭在8月底前把當前疫情控制住，盡快讓社會生活恢復到正常狀態。

馬曉偉表示，目前全國疫情擴散風險總體可控。在發生疫情的48個城市中，截至8月14日已有36個城市超過6天沒有新增的感染者報告，除揚州等地外，其餘地區僅報告零星散發病例。

他強調，考慮到多地已持續加強各項防控措施，對人員流動採取了較為嚴格的管控措施，全國層面發生大規模疫情擴散的風險較小。

責任編輯：蒯宇澄

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