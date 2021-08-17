▲ 美國GDP次季增速逾廿年來首超中國 藏中美這一競賽

新冠肺炎Delat疫情全球高燒之際，美國公布今年第2季國內生產總值（GDP）按年增長12.2%，勝過中國的7.9%，這是美國GDP增速自1990年、即逾20年來首超中國。經濟數據背後，是中美抗疫模式的競賽－－究竟應與病毒共存、抑或要持續嚴防死守。

國家衛健委公布，全地周一（16日）的新增新冠肺炎本土確診個案，已滑落至單位數的6宗，反映近期嚴厲堵截的措施再顯效。

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事實上，中國官方口徑近日多次重申，「與病毒共存」不是抗疫手段的選項，釋出嚴堵措施會繼續的信號。其中，中共中央機關刊物《求是》發文，批評西方鼓吹疫情不過「大號流感」、淡化疫情風險，並暗批美國以民眾生命作代價，冒險重啟經濟。

中國嚴防死守 強調不能冒險重啟經濟

《人民日報》旗下的報紙《健康時報》發佈中國前衛生部長高強的文章，題為《「與病毒共存」可行嗎？》，稱西方國家將疫情反彈的責任推給病毒變異是「甩鍋」，這是英、美等國政治制度缺陷導致的防疫決策失誤，也是推崇個人主義價值觀的必然結果。

不過，美國《華爾街日報》中文版，卻連發兩篇文章，評議中國的抗疫措施。其中題為「中國面臨德爾塔變異毒株相關疫情的長期傷害」的文章指，中國曾一次又一次地取得抗疫勝利，藉助大規模檢測、有針對性的封鎖、隔離以及接觸者追蹤這套強有力的組合拳，它很可能也會控制住本輪疫情。

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但文章旋又指，「現在有一件事變得越來越清晰：這種貓捉老鼠的模式或將持續很長一段時間，意味著每當新的疫情暴發、中國的抗疫機器加速運轉，消費者和出口商都會再度受到傷害」。

機構預期 美GDP增速將5季超中國

而抗疫的相關經濟影響已開始顯現，旅遊業再次萎縮，出口商在夏末旺季面臨新的物流瓶頸。高盛（Goldman Sachs）已將其對中國經濟2021年增速的預期從8.6%下調至8.3%，摩根士丹利（Morgan Stanley）則將預期從8.7%下調至8.2%。

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《華爾街日報》另一篇題為「美國經濟增速反超中國，受疫情應對措施差異影響」的文章則指，今年第二季度美國GDP按年增長12.2%，跑贏了中國7.9%的增幅。穆迪預測，從2021年第二季度開始，美國GDP增速將連續五個季度超過中國。

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文章指，雖然美國經濟重回正軌所用時間比中國更長，但美國為推動經濟復甦所投入的資源規模遠超中國。疫苗接種疊加大規模財政刺激以及近零利率政策，將美國經濟送入了經濟增長的快車道，反超中國。

「兩國對新冠德爾塔變種的不同應對方式，可能會再一次給各自的經濟增長前景帶來重大影響」。

專家：中國始終會成為全球最大經濟體

儘管如此，銘基亞洲基金（Matthews Asia）的中國問題專家羅福萬（Andy Rothman）認為，中國始終將成為全球最大經濟體，增速被美國反超只是一個小插曲。牛津經濟研究院（Oxford Economics）的數據顯示，中國將在2030年成為第一大經濟體。

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責任編輯：鄧國強

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