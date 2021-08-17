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【新冠疫苗】土耳其因一考量 准科興接種者再打復必泰

社會熱點 11:41 2021/08/17

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全球目前有多種新冠肺炎疫苗，但不同國家、承認不同疫苗，這有礙以接種疫苗為條件的旅遊開放政策。在此背景下，土耳其衛生部長法赫雷丁·科賈（Fahrettin Koca）周一（16日）表示，將允許接種中國科興疫苗的人員，再接種復必泰（BioNTech）疫苗，以應該對部分國家旅行限制措施，要求前往人員需接種復必泰或其他西方國家批準的疫苗。

土耳其科學家此前的一項研究顯示，中國疫苗是安全的，有效率為83.5%。相關研究7月發表在英國醫學雜誌《柳葉刀》(Lancet)上。

華爾街日報報道，自1月開始接種疫苗以來，土耳其政府已為數以百萬計的民眾接種科興疫苗。當地政府為應對傳染力更強的Delta變種病毒，其後啟用復必泰疫苗，並於7月開始為部分人員接種加強針。

接種加強針以方便外遊

科賈表示，批准使用復必泰疫苗是出於外遊措施的考量，方便科興疫苗接種者，前往未承認中國疫苗的國家旅行；並不是因為擔憂健康問題。他說：「某些國家只允許接種特定類型疫苗的人入境。我們制定這項特別的規程，以符合相關國家要求接種兩劑mRNA疫苗（復必泰和莫德納疫苗均屬mRNA疫苗）的規定。」

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土耳其衛生部冠狀病毒委員會前成員、土耳其醫學會公共衛生委員會(Public Health Council)現任成員Pinar Okyay表示，如果衛生部是出於旅行原因允許接種第四劑疫苗，應該是有特定群體提出申請，部門經考慮後作出的決定。

Okyay續指，批准科興接種者再打復必泰疫苗的決定，也可能參考了政府收集的數據，包括疫苗接種、感染、住院和新冠導致的死亡等情況。

據牛津大學(University of Oxford)「用數據看世界」(Our World in Data)數據，土耳其迄今為止已接種逾8,300萬劑疫苗，53%以上的人口已接種至少一劑疫苗。土耳其政府表示，將繼續提供科興及復必泰疫苗。

中國疫苗仍是安全有效

現時，許多國家已把疫苗接種證明作為入境不受隔離等限制的條件，而歐盟亦正推動疫苗護照。科興疫苗早已被列入世界衛生組織(World Health Organization)緊急使用清單，但鮮有西方國家政府批准使用該疫苗。

自新冠疫情全球爆發以來，中國已向多個發展中國家提提供疫苗。土耳其科學家2020年一項研究顯示，中國疫苗是安全的；經核酸檢測證實確診的人員，疫苗有效率為83.5%。相關研究7月發表在英國醫學雜誌《柳葉刀》(Lancet)上。

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受Delta疫情影響，土耳其近期確診人數有所回升。據約翰·霍普金斯大學(Johns Hopkins University)數據，土耳其周日（15日）報告新增26,111宗病例。

當地政府周一（16日）表示，將為15歲及以上的青少年和12歲及以上患有慢性病的兒童提供疫苗接種服務。

責任編輯：易燕丹

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