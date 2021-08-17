內地瞄準打擊價格歧視 擬立法禁「大數據殺熟」

同一平台上的同一款產品或服務，對「熟客」的報價可能要比新用戶更高。近年來，一些商家通過收集、分析個人資訊並進行「大數據殺熟」，受到社會各界詬病。據新華社報道，周二（17日）提請全國人大常委會會議第三次審議的個人資訊保護法草案，對「大數據殺熟」等問題作出規制。

所謂「大數據殺熟」是一種價格歧視，即互聯網廠商利用自己所擁有的用戶數據，對舊用戶實行價格歧視，要熟客承受比新用戶更高的價格。

全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉在記者會上說，當前，社會各方面對於用戶畫像、算法推薦等新技術新應用高度關注，對相關產品和服務中存在的信息騷擾、大數據殺熟等問題反映強烈。

草案三審稿規定，利用個人信息進行自動化決策，不得對個人在交易價格等交易條件上實行不合理的差別待遇。

草案三審稿明確規定：個人信息處理者通過自動化決策方式向個人進行信息推送、商業營銷，應當同時提供不針對其個人特徵的選項，或者向個人提供拒絕的方式。通過自動化決策方式作出對個人權益有重大影響的決定，個人有權要求個人信息處理者予以說明，並有權拒絕僅通過自動化決策的方式作出決定。

此外，草案三審稿還對大型互聯網平台和小型個人信息處理者進行了區分，規定大型互聯網平台應當遵循公開、公平、公正的原則，製定有關個人信息保護的平台規則。

責任編輯：李冰琪

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