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內地雙減政策下學生們有新要求：加強體育鍛煉

社會熱點 11:44 2021/08/17

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內地推行雙減政策，學生們的作業負擔和校外培訓負擔得以減輕。北京市教委表示，這對學生們有了新要求，比如要加強體育鍛煉，防止變成「小胖墩」、「小眼鏡」。

北京市教委、人力社保局等單位今日共同舉行《北京市關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的措施》新聞發布會，介紹雙減措施和新學期工作重點等情況。

北京市教委新聞發言人李奕介紹，北京市的雙減目標主要是校內服務提質增效和校外培訓規範兩部分。校內服務提質增效主要是提升校內教育服務質量，提高學校育人水平，讓每個學生在校內能夠學得會、學得好、學得足。

校外培訓規範要堅持從嚴治理，全面規苑校外培訓機構，防止無序擴張，嚴查各類違規培訓和侵害群眾利益的行為，為學生全面健康成長創造有利環境。

新學期，落實雙減措施，學習方式將發生轉變。學生們不用每天放學趕著去上各種學科類輔導班，可在校內參與感興趣的社團、素質類課程；不用發愁作業寫到很晚，可能在課後三點半的時間裡有老師的指導幫助、同學間討論就可完成。但是對孩子們有了新的要求，比如要加強體育鍛煉，防止自己變成「小胖墩」「小眼鏡」，要幫助爸爸媽媽做一些力所能及的家務勞動，要多關注生活實際，多閱讀思考，把學到的知識在生活中應用起來。

此外，北京市教委近日還通報一批違規校外培訓機構及個人，指其無辦學許可、違規開展學科類培訓（含一對一培訓）。

【教育雙減】人大常委下周審議家教法草案 禁組織營利培訓

【補習禁令】教育「雙減」第一滴血？傳內地華爾街英語或破產

責任編輯：尹航

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