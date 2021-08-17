大華銀行：中國對疫情低容忍將增經濟下行壓力 下調全年GDP增速至8.6%

新加坡大華銀行周二（17日）發表報告稱，隨著新冠病毒疫情大流行持續，中國對感染風險的低容忍度將會增加經濟增長的下行壓力；考慮到剛公佈的7月份經濟數據差過預期及增長阻力增加，將中國2021年GDP增長預期由原來的9.1%下調至8.6%。

該行預期，中國第三、四季增長分別為5.7%及5.1%，較前兩季分別18.3%及7.9%的增速明顯放緩。

報告稱，中國7月份經濟數據顯示經濟進一步放緩，因7月中以來多個城市出現疫情以及內地水災削弱增長動能，打擊了私人消費的復甦。

此外，中國主要市場及全球供應鏈中的主要參與者的染疾率上升，也將損害中國的製造業。因此，該行預期中國下半年的經濟增長將面對更大風險。

大華銀行預期，央行今年將會再下調存款準備金率一次，以在今年稍後有更多MLF（中期借貸便利）到期後，向市場注入更多流動性。這亦可能意味著LPR（貸款市場報價利率）有下調的風險。不過，由於央行對金融失衡的擔憂，該行維持對今年餘下時間一年期LPR和五年及以上LPR的預測分別為3.85%和4.65%。

中國7月經濟全面放緩 下半年穩增長壓力加大

【中國經濟】疫情反覆 7月消費、工業、投資數據全線遜預期（第二版）

責任編輯:李冰琪

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