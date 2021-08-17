解放軍在台海軍事演習 表明是對「台獨」嚴正回應

台海緊張情勢再起。解放軍東部戰區新聞發言人施毅宣布，中國人民解放軍東部戰區17日出動作戰艦艇、反潛機、殲擊機等多軍種力量，在台島西南、東南等周邊海空域組織聯合火力突擊等實兵演練，檢驗戰區部隊一體化聯合作戰能力。

施毅說，近期，美台頻頻勾連挑釁，發出嚴重錯誤信號，嚴重侵犯中國主權，嚴重破壞台海和平穩定，已成為台海安全風險的最大禍源。

施毅指出，此次演練，是根據當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動，是對外部勢力干涉和台獨勢力挑釁的嚴正回應。

他強調，東部戰區將持續加強戰備訓練，有決心有能力挫敗一切台獨分裂活動，堅決捍衛國家主權和領土完整。

南海明起一連三日有軍演

另據中國海事局網站消息，海南三亞海事局發布航行警告，18日8時至20日18時將在南海18-08.00N 109-35.00E、18-08.00N 109-45.00E、18-00.00N 109-45.00E和18-00.00N 109-35.00E諸點連線水域範圍內進行軍事訓練，禁止駛入。

責任編輯：蒯宇澄

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