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【塔利班阿富汗】台媒社論：美對阿富汗用完即棄 台灣心寒

國情動向 12:41 2021/08/17

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台媒社論：美對阿富汗用完即棄 台灣心寒

塔利班（Taliban）勢如破竹取下阿富汗首都喀布爾，阿富汗政府閃電般土崩瓦解，拜登政府倉卒撤出備受詬病，美國更承受放棄盟友的指責，台灣《聯合報》社論，嚴詞批評美國對阿富汗仿如「用完即棄」，台灣不得不感到心寒。

《聯合報》社論開首便指，美國總統拜登宣布將在8月底完成阿富汗撤軍時，他一定沒想到，塔利班部隊在8月15日即長驅直入喀布爾，輕鬆拿下阿富汗政權。

拜登的難堪，不僅是美國大使館人員被迫倉皇撤離，包括他的撤軍計劃草率無章招致羞辱結局，從而使其「美國回來了」的全球領導角色受到質疑。這種「用完即棄」的態度，看在被捲入「價值聯盟」的台灣人民眼中，不會深感心寒嗎？

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文章隨之列舉三點，直指美國的阿富汗撤軍計劃如何草率。

第一，美國在阿富汗駐軍長達20年，但塔利班僅花9天即攻陷20多個城市，迫使總統甘尼棄位逃亡。

第二，美國扶植的阿富汗政府軍有35萬人，而塔利班武裝部隊不過7萬多人，後者卻如秋風掃落葉般直搗首都，一路不戰而勝。

第三，拜登以為藉由撤軍，可在下月911恐攻事件20周年時，為此事做個和平收尾；誰料他迎來的卻是倉皇撤退，也喚起人們對美軍在越戰時西貢淪陷的驚悚記憶。

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《聯合報》指出，「阿富汗撤軍」是特朗普時代即有的決定，拜登只是「特規拜隨」，其理由是不想把這場「海外最長戰爭」，再交給下一任總統，這個想法本身並沒有錯，但他所有的安排都僅著重在「撤」，卻在執行細節和步驟都缺乏規劃。

聯合報直指美國出賣阿富汗政府

社論最後提到，美國在阿富汗的人力物力投入不可謂不巨大，但當拜登決定以「美國利益」為優先考量時，所有過去的努力和承諾都一夕「可割可棄」；因此對台灣現況感到憂慮：

那麼，被美國當成「反中馬前卒」的台灣，我們握有多少「不被出賣」的自主權？再看，那些接受美國羽翼七年的「甘尼們」，在真正的考驗來臨時，選擇在第一時間逃之夭夭，還大言不慚地宣稱逃亡是為了和平。

    點擊圖片放大
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值得注意是，美媒《紐約時報》日前也發文指，隨著阿富汗政權更替，外界開始漸漸相信，美國其實不會無限支持盟友；這對於台灣、烏克蘭、菲律賓、印尼來說，將更加感受到美國的猶豫不決。

紐約時報暗問今天阿富汗  明天台灣？

《紐約時報》的觀點獲台灣藍營支持。國民黨籍資深媒體人趙少康在facebook發文表示，大多數人民不知道阿富汗很可能就是台灣的前車之鑑，台灣如果不想成為第2個阿富汗，就要在「和」、「戰」之間想清楚。

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「像現在一樣，緊抱美國大腿就以為天下太平，『國無近慮，必有遠憂，上下交征騙，不知險之將至』」，趙少康說。

國民黨名嘴質疑：緊抱美國大腿便天下太平？

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正接受台媒《中國時報》採訪時亦指，許多人認為台海一旦開戰，美國會協防台灣，這是「過於浪漫的想法」，美國不會幫台灣跟解放軍打，也不會與台軍並肩作戰。

「兩岸最務實的作法是要設法避免戰爭，第一步就是要重啟溝通管道，以防意外發生時誤判」，他說。

但民進黨立委鄭運鵬則反駁稱，台灣跟阿富汗本質上有不同。

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責任編輯：鄧國強

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