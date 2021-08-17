【新冠疫苗】最新研究出爐 國藥疫苗不會增加血栓塞風險

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，接種疫苗是現階段較為有效的防疫方法，惟接種後卻頻生副作用，已傳阿斯利康、強生疫苗或致血栓風險。國際國際權威自然科學綜合性學術刊物Science Bulletin（科學通報），近日發表上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院呼吸與危重症醫學科主任瞿介明團隊的一項研究。研究顯示內地的新冠病毒滅活疫苗，不會增加血栓形成的風險。

內地新冠疫苗生產商，國藥集團旗下《中國生物》官方微信公眾號指，研究主要探索新冠滅活疫苗是否會促進血栓相關自身抗體的產生，及是否會增加接種後血栓事件風險。該研究在內地瑞金醫院開展，參與試驗人員406人，均為已自願接種兩劑國藥集團中國生物新冠滅活疫苗，並排除禁忌症的醫護人員。

【新冠疫苗】對Delta毒株有效的抗體 國藥集團有最新發現

【新冠疫苗】小朋友都打得！內地准國藥疫苗3至17歲緊急使用

【中國疫苗】世衛列中國國藥新冠疫苗「緊急使用清單」

《中國生物》稱，研究結果顯示，第一劑新冠滅活疫苗接種前，實驗者新冠抗體陽性率為0，第二劑疫苗接種4周後，新冠抗體血清轉化率為95.81%。在最少8周的隨訪期內，所有實驗者均未出現血栓事件及血小板減少，因此，新型冠狀病毒滅活疫苗不會增加血栓形成的風險。

目前在全球範圍內應用的新冠疫苗主要包括滅活疫苗、DNA疫苗、mRNA疫苗和基因重組蛋白疫苗，其中，滅活疫苗在內地應用最為廣泛。

此外，國藥集團中國生物新冠滅活疫苗已在中國、阿聯酋、巴林、玻利維亞、塞席爾、泰國、土庫曼斯坦、馬來西亞、秘魯等9個國家註冊上市，98個國家和地區及國際組織批準緊急使用或市場準入，100多個國家明確提出使用需求，接種人群已覆蓋196個國別。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁