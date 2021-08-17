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【塔利班阿富汗】拜登演講卸責又扯上中國 CNN也炮轟

國情動向 13:00 2021/08/17

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【塔利班阿富汗】拜登演講卸責又扯上中國 CNN也炮轟

阿富汗在美軍倉促撤走下極速變天，塔利班首次全面接管阿富汗，速度遠超美國情報部門想像。阿富汗首都喀布爾更出現人道悲劇，希望逃離阿富汗的當地人爭上飛機，與美軍對峙，多人在混亂中喪命。美國總統拜登連日來首度就阿富汗形勢開腔，表明繼續支持自己快速撤軍決定。拜登指摘阿富汗盟友「不肯為自己而戰」，又將美國駐軍阿富汗一事扯上中國及俄羅斯。拜登這篇說辭，受到包括親民主黨的CNN等美國傳媒批評。

美國在阿富汗打了20年也沒有贏，成為美國史上最長戰爭；儘管輿論普遍認為，美國在阿富汗戰爭不可持續，有必要結束，這也並非拜登一屆政府之過，但是拜登無序急速撤軍的決定卻引起不少罵聲。

美國忽然變臉放棄阿富汗盟友，任由塔利班主導局面，更使美國對外政策信譽大受打擊。

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拜登周一（16日）打破連日沉默，在白宮就阿富汗局勢電視演講，表示自己堅定支持自己的撤軍決定，並形容從阿富汗撤軍，從來都沒有所謂的好時間。

美國早在2011年已成功擊殺拉登，為911襲擊復仇，地點也在巴基斯坦而非阿富汗，惟美軍選擇了繼續留在阿富汗征戰。

拜登卻宣稱，美國在阿富汗的目標，從來都不是建設這個國家，從來都不是創造一個統一的民主體制。

台媒社論：美對阿富汗用完即棄 台灣心寒

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拜登表示，美國已給了阿富汗所有的工具，「為他們發人工，為他們維持他們的空軍」，但是「美軍不能也不應該，為阿富汗軍隊也不願意為自己打的仗而打而死。」拜登指，美國不能為阿富汗提供「為他們未來而戰」的意志。

拜登演講唯一承認的就是「事態發展比我們預期的快」，他又不忘再一次把話題扯上中國，說中國及俄羅斯「至愛不過」，美國繼續消耗數以十億計金錢、資源和精力，去無限期穩住阿富汗。

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拜登這篇演講被輿論認為「怪責所有人，除了自己」。美國匹玆堡大學公共與國際事務學者Jennifer Brick Murtazashvili直言，自己雖然大致同意拜登政策，但拜登所講亦使她感到震驚。

她批評，拜登演講拒絕承認目前發生的巨大人道危機，在為阿富汗人民設想方面顯得頗為不人道，雖然拜登所怪的人也可能有責任，但美國同樣難逃罪責。「他表露出對阿富汗人的深刻鄙視，我無法理解。」

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親民主黨美國有線新聞網（CNN）同樣刊出評論文章批評拜登，美軍退役中將Jason Amerine在文中指，阿富汗局勢崩盤並非早已注定，而是故意離棄所致。

CNN主持人Jake Tapper斥責，拜登做法是「虛無主義的政治換臉術」，演說全是指摘他人，尤其是阿富汗人。「他並無承擔任何，我們數日來在電視上看到災難性撤軍的責任。」

拜登迅速撤軍，原意是讓美國集中力量對付中國，但分析認為，阿富汗爛攤子現在，反而要令拜登政府消耗更多精力應付，並可能更需要尋求與中國合作處理，拜登行動已適得其反。

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責任編輯：連兆鋒

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