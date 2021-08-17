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【新冠肺炎】鄭州大學研發全球首個新冠重症研究動物模型

社會熱點 14:05 2021/08/17

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鄭州大學教授董子鋼團隊，針對引起新型冠狀病毒重症患者死亡的細胞因子風暴綜合症（CSS），以及急性呼吸道窘迫綜合症（ARDS），進行深入研究，研發出全球首個具有高度生物安全性的擬新冠病毒（SARS-CoV-2）小鼠肺部炎症模型。

觀察者網引述鄭州大學招生辦公報消息指，當前新冠重症研究缺乏安全有效的動物模型，而小鼠肺部炎症模型能有效解決相關問題，使更多研究團隊可以積極參與到新冠病毒的研究和藥物研究中。該研究結果發表在國際免疫學權威期刊「Frontiers in Immunology」雜誌，題目為Cytokine signature induced by SARS-CoV-2 spike protein in a mouse model。

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團隊還針對包括Delta變種病毒在內等多種變異病毒株，構建動物模型，並利用該動物模型篩選小分子化合物庫；已發現兩個小分子化合物，可以有效抑制多種變種病毒相關動物模型產生的細胞因子風暴，明顯緩解小鼠模型產生的肺損傷症狀。目前兩種小分子化合物正在進行專利申請，積極推進臨牀轉化。

責任編輯：易燕丹

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