【新冠肺炎】鄭州大學研發全球首個新冠重症研究動物模型

鄭州大學教授董子鋼團隊,針對引起新型冠狀病毒重症患者死亡的細胞因子風暴綜合症(CSS),以及急性呼吸道窘迫綜合症(ARDS),進行深入研究,研發出全球首個具有高度生物安全性的擬新冠病毒(SARS-CoV-2)小鼠肺部炎症模型。

觀察者網引述鄭州大學招生辦公報消息指,當前新冠重症研究缺乏安全有效的動物模型,而小鼠肺部炎症模型能有效解決相關問題,使更多研究團隊可以積極參與到新冠病毒的研究和藥物研究中。該研究結果發表在國際免疫學權威期刊「Frontiers in Immunology」雜誌,題目為Cytokine signature induced by SARS-CoV-2 spike protein in a mouse model。

團隊還針對包括Delta變種病毒在內等多種變異病毒株,構建動物模型,並利用該動物模型篩選小分子化合物庫;已發現兩個小分子化合物,可以有效抑制多種變種病毒相關動物模型產生的細胞因子風暴,明顯緩解小鼠模型產生的肺損傷症狀。目前兩種小分子化合物正在進行專利申請,積極推進臨牀轉化。

