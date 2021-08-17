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【塔利班阿富汗】美倉皇撤離時  中國駐阿富汗大使：使館全體工作熱情高漲

國情動向 14:02 2021/08/17

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【塔利班阿富汗】美倉皇撤離時  中國駐阿富汗大使：使館全體工作熱情高漲

在美國倉皇撤離之際，央視新聞報道，中國駐阿富汗大使王愚16日晚接受專訪時說，「目前駐阿使館全體同志人身安全，精神飽滿，工作熱情高漲，決心守土擔責、守土盡責，不辱使命，向黨和人民交上一份滿意的答卷」。

相較於美國倉皇的撤離行動，王愚接受專訪時指出，在過去3個多月時間裡，阿富汗局勢快速演變，特別是8月15日，首都喀布爾形勢風雲突變，出現了極不穩定、極不確定的狀況。

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王愚說，「在黨中央的正確領導和英明決策下，駐阿富汗使館未雨綢繆，早研判、早行動，在阿富汗戰事剛起，亂局苗頭初現時，就啟動了勸離、撤離在阿富汗中國公民的工作，通過集中、分散等多種形式，大多數中國公民已離開阿富汗」。

中國大使：今日亂局  美不負責任撤軍後果

他進一步表示，「對剩餘為數不多的人員，駐阿使館繼續通過多種途徑做勸離、勸返工作，目前沒有收到中國公民傷亡的報告」。

針對阿富汗情勢，王愚表示，現在阿富汗新政權還未建立，國家實際上處於缺乏有力和有效管理的「真空」狀態，面臨極不確定的政局，現在這個時候各種複雜的安全威脅更易爆發，恐怖等多種勢力可能趁亂生事，社會治安非常混亂。

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王愚指出，中國駐阿使館也再次提醒仍在阿富汗的中國公民，務必加強自身安全防範，不要冒險外出，在喀布爾機場和航班條件允許後盡快離開。

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最後，他強調，阿富汗當前亂局是美國對阿政策失敗的結果，也是美不負責任撤軍的後果。中國駐阿富汗使館將繼續密切關注形勢的演變和發展，與阿富汗各派廣泛接觸，不斷推進中國與阿富汗關係向前發展。

美軍7月突深夜撤離位於阿富汗最大基地巴格蘭空軍基地（Bagram Air Base），標誌著長達20年的阿富汗戰爭以美國撤軍告一段落。

然而，美軍此舉並未事先通知當地盟友阿富汗政府軍。守衛基地的阿富汗部隊深夜突然遭斷水斷電，2個小時後才知道美軍已經走人了，而基地甚至還遭洗劫。美國國防部8月12日更表示，將暫時增派約3000名美軍前往阿國，協助撤離美國駐喀布爾（Kabul）大使館的人員。

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責任編輯：鄧國強

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