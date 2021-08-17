  • 32°C
香港時間 : 2021817日 (二) 14:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Delta疫情】內地專家曾光指現階段仍要堅決清零 冬奧時或轉變策略

社會熱點 13:45 2021/08/17

分享：

疫情未止，內地近日有「與病毒共存」的論調，引發批評聲音。抗疫大將曾光表示，現階段中國對疫情必須堅決清零，放開與否是後一階段的事情。在本土免疫防線築牢之後，中國會轉變防疫策略。他透露，明年冬奧會是防疫策略嘗試轉變的契機。

現時堅決清零是基於中國國情

據內媒對曾光的專訪，曾光表示，中國現階段的防疫任務是清零。堅決清零是基於中國國情，老年人口規模相當大，慢性病患者也多；中國對於病毒防控的興師動眾的代價，相比於GDP的發展和收獲，可以說是紅利太多了，把經濟增長拿出十分之一來，也比清零所付出的成本高。

他又表示，在情況還不太明確的時候，該打的仗還得打，變種病毒傳播得太快，就要求採取的力度和頻次比過去要增加。

曾提與病毒共存  抗疫大將張文宏被舉報「博士論文抄襲」

【南京疫情】張文宏：中國需要有長期與病毒共存的智慧

早前，抗疫專家張文宏曾表示，「世界上大多數病毒學家都認可這（新冠病毒）是一個常駐病毒，世界要學會與這個病毒共存」，未來選擇的方式是「回歸正常的生活，同時又能保障國民免於對病毒的恐懼」。他的言論引來一些批評。

至於當前關於清零還是與病毒共存的爭議，曾光認為，每場戰役、每個時點，都有需要解決的關鍵性問題，現時不是開放的問題，是要去打殲滅戰的問題，是要加強疫苗接種的問題，提高人群免疫水平的問題。對中國來說，不要盲目學習外國，只能在國情下做出自己的決策。

冬奧是轉變防疫策略的契機

清零的目標何時停止？曾光認為，防控策略轉向，不能操之過急。他說，

我們的清零到什麼時候為止？我看就是到我們內功練好了，國內免疫屏障安定了，把變種傳播控制在確實是很少有重症病例發生了，我們社會可以承受了，對我們健康威脅不那麼大了，換句話說，新冠病毒和其他傳染病相比不占優勢了，危害不大了，我們就可以改成常規防控了。現在還不到火候。

他指出，明年的冬奧會是一個開放的時機，到時候外國人來中國，不可能還要繼續採取現行的「14＋7」隔離。尤其冬奧會是在冬天，防控難度會大一些，但中國必須管理好，防止外國人傳給中國人，防止在運動員中間相互傳播。

曾光透露，冬奧會的籌備工作正在緊鑼密鼓進行中，籌備之細是一般人無法想象的，在剛剛過去的東奧上，冬奧會組委會還派代表團去觀摩防控工作。

【台灣疫情】張文宏：新冠已成世間常駐病毒 變異逃逸機會增

世衛查疫源 內地專家曾光：美國才該是調查重點

【Delta疫情】被問中國會一直不開國門？中國抗疫大將：這是傻問題

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

新冠肺炎 新冠肺炎疫情 人口 中國 傳染病 GDP 運動 經濟 運動員 運動

上一篇文章

【新冠肺炎】鄭州大學研發全球首個新冠重症研究動物模型

下一篇文章

【新冠疫苗】最新研究出爐 國藥疫苗不會增加血栓塞風險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

開學季赴美留學生機場排千米長龍 10萬元機票有價有市
開學季赴美留學生機場排千米長龍 10萬元機票有價有市
蔚來汽車領航被疑未識別一障礙 餐飲新星本來不用死？
蔚來汽車領航被疑未識別一障礙 餐飲新星本來不用死？
上海小學期末不再考英語？官方文件這樣說
上海小學期末不再考英語？官方文件這樣說
郭晶晶東京奧運原來也有「跳水」！她還這樣說全紅嬋
郭晶晶東京奧運原來也有「跳水」！她還這樣說全紅嬋
吳亦凡涉嫌強姦罪 被北京朝陽檢方批准逮捕（第二版）
吳亦凡涉嫌強姦罪 被北京朝陽檢方批准逮捕（第二版）
【蔚來車禍】領航輔助與自動駕駛根本兩回事 宣傳含糊藏風險
【蔚來車禍】領航輔助與自動駕駛根本兩回事 宣傳含糊藏風險