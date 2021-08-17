【Delta疫情】內地專家曾光指現階段仍要堅決清零 冬奧時或轉變策略

疫情未止，內地近日有「與病毒共存」的論調，引發批評聲音。抗疫大將曾光表示，現階段中國對疫情必須堅決清零，放開與否是後一階段的事情。在本土免疫防線築牢之後，中國會轉變防疫策略。他透露，明年冬奧會是防疫策略嘗試轉變的契機。

現時堅決清零是基於中國國情

據內媒對曾光的專訪，曾光表示，中國現階段的防疫任務是清零。堅決清零是基於中國國情，老年人口規模相當大，慢性病患者也多；中國對於病毒防控的興師動眾的代價，相比於GDP的發展和收獲，可以說是紅利太多了，把經濟增長拿出十分之一來，也比清零所付出的成本高。

他又表示，在情況還不太明確的時候，該打的仗還得打，變種病毒傳播得太快，就要求採取的力度和頻次比過去要增加。

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早前，抗疫專家張文宏曾表示，「世界上大多數病毒學家都認可這（新冠病毒）是一個常駐病毒，世界要學會與這個病毒共存」，未來選擇的方式是「回歸正常的生活，同時又能保障國民免於對病毒的恐懼」。他的言論引來一些批評。

至於當前關於清零還是與病毒共存的爭議，曾光認為，每場戰役、每個時點，都有需要解決的關鍵性問題，現時不是開放的問題，是要去打殲滅戰的問題，是要加強疫苗接種的問題，提高人群免疫水平的問題。對中國來說，不要盲目學習外國，只能在國情下做出自己的決策。

冬奧是轉變防疫策略的契機

清零的目標何時停止？曾光認為，防控策略轉向，不能操之過急。他說，

我們的清零到什麼時候為止？我看就是到我們內功練好了，國內免疫屏障安定了，把變種傳播控制在確實是很少有重症病例發生了，我們社會可以承受了，對我們健康威脅不那麼大了，換句話說，新冠病毒和其他傳染病相比不占優勢了，危害不大了，我們就可以改成常規防控了。現在還不到火候。

他指出，明年的冬奧會是一個開放的時機，到時候外國人來中國，不可能還要繼續採取現行的「14＋7」隔離。尤其冬奧會是在冬天，防控難度會大一些，但中國必須管理好，防止外國人傳給中國人，防止在運動員中間相互傳播。

曾光透露，冬奧會的籌備工作正在緊鑼密鼓進行中，籌備之細是一般人無法想象的，在剛剛過去的東奧上，冬奧會組委會還派代表團去觀摩防控工作。

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責任編輯：尹航

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