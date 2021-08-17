國務院公布關鍵信息基礎設施安全保護條例 9月起施行

國務院今日公布早前通過的《關鍵信息基礎設施安全保護條例》，要求運營者應當優先採購安全可信的網絡產品和服務；採購網絡產品和服務可能影響國家安全的，應當按照國家網絡安全規定通過安全審查。條例自9月起施行。

條例稱，國家對關鍵信息基礎設施實行重點保護，採取措施，監測、防禦、處置來源於境內外的網絡安全風險和威脅，保護關鍵信息基礎設施免受攻擊、侵入、干擾和破壞，依法懲治危害關鍵信息基礎設施安全的違法犯罪活動；任何個人和組織不得實施非法侵入、干擾、破壞關鍵信息基礎設施的活動，不得危害關鍵信息基礎設施安全。

運營者要設專門安全管理機構

條例要求，運營者應當設置專門安全管理機構，並對專門安全管理機構負責人和關鍵崗位人員進行安全背景審查。

此外，要按照國家及行業網絡安全事件應急預案，制定本單位應急預案，定期開展應急演練，處置網絡安全事件。

關鍵信息基礎設施發生重大網絡安全事件或者發現重大網絡安全威脅時，運營者應當按照有關規定向保護工作部門、公安機關報告。

條例所稱關鍵信息基礎設施，是指公共通信和信息服務、能源、交通、水利、金融、公共服務、電子政務、國防科技工業等重要行業和領域的，以及其他一旦遭到破壞、喪失功能或者數據洩露，可能嚴重危害國家安全、國計民生、公共利益的重要網絡設施、信息系統等。

中國對數據安全的重視度日益提升，工信部日前亦發布加強智能網聯汽車生產企業及產品準入管理的意見，要求加強數據和網絡安全管理。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道