▲ 北京「 雙減」落地 不再審批新學科類培訓機構

中國北京市教委、人力社保局等周二（17日）召開新聞發布會，介紹「 雙減」（即減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔）措施和新學期工作重點等，其中明確不再審批新的面向義務教育階段學生的學科類培訓機構。

會上提出，為深化校外培訓機構治理，將嚴格審批准入，不再審批新的面向義務教育階段學生的學科類培訓機構；另要求對現有學科類培訓機構重新審核登記；嚴禁資本化運作，學科類培訓機構一律不得上市融資。

此外，當局要求嚴格控制學科類培訓時間，校外培訓機構不得佔用國家法定節假日、休息日及寒暑假期組織學科類培訓。

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會上也指出要規範培訓服務行為，完善學科類培訓管理服務平台動態，掌握學科類培訓的培訓內容、培訓材料、教師資質等訊息。嚴禁超標超前培訓，嚴禁非學科類培訓機構從事學科培訓，嚴禁提供境外教育課程。

在經營活動監管方面，落實將義務教育階段學科類校外培訓收費納入政府指導價管理的要求，科學合理確定計價辦法，明確收費標準，堅決遏制過高收費和過度逐利行為。全面落實學科類校外培訓機構預收費管理辦法，以及加強校外培訓廣告管理等。

責任編輯：易燕丹

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