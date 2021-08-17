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內地暑期檔電影上半場「涼涼」 有電影票房僅數千元

社會熱點 16:25 2021/08/17

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每年暑期，都是電影行業的重要日子。對於各大院線而言，暑期檔上承春節五一，下接國慶跨年，堪稱行業一年的腰部時間。往年，這也是爆款頻出的時間段，單片產出的絕對值甚至能超過火爆的春節檔。影響今次暑期票房的不單是疫情反復，還有電影的品質及觀眾觀影習慣的改變。

反復的疫情

目前，8月過去了一半，但由於多部大片接連撤檔，剛剛過去的七夕小檔期也創下了2015年以來的最差紀錄，這個月的表現已經可以說是回天乏術。

據中國新聞周刊報道，過往數年間的暑期檔票房，發現除遭受疫情衝擊最為嚴重的2020年外，今年暑期檔的表現甚至比2014年還糟糕，幾乎直追2013年的水準——須知2013年全國銀幕總數才1.8萬塊，而2020年全國銀幕總數已經達到7.5萬塊。四倍的市場容量，卻產生了幾乎持平的成績，表現令從業者一聲歎息。

一些電影的票房可以用「慘淡」來形容。比如，7月9日上映的《芬芳的紅杜鵑》票房4110元（人民幣，下同）；7月10日上映的《橙衣天使》票房3080元；7月16日上映的《大樹下的守望》票房2948元；7月23日上映的《八義村的半農時代》票房僅2905元。

7月隨著自然災害，乃至全國疫情的反復，多地限制了影院上座率，或者乾脆直接將影院關閉，使得市場的低迷情緒進一步加劇。

因應內地疫情變化，國家電影局發佈通知，低風險地區電影院上座率不得高於75%，中高風險地區電影院暫不開放。

有業內人士認為，照此趨勢，已停業的影院在8月底前都很難恢復營業，上座率限制也不會解除，再加上多部潛力影片的撤檔，2021年的暑期檔可以說已經提前宣告結束了。

疲軟的內容

內地的製作公司並沒有找到一個穩定生產的方向。早年，有影評人提出「武俠是中國唯一的類型片」。但如今隨著武俠式微，新方向仍處在迷霧之中，無論國產動畫還是軍事大片，都只能說才剛剛起步。

連續兩個檔期的疲軟，使得從業者紛紛下調了對於今年票房大盤的目標預期。截至發稿，2021年全年總票房剛剛超過320億。而此時距離年底只剩下了不到5個月。無論是春節檔後業界一時振奮喊出的800億，還是隨後下調的600億預測，目前看來都是遙遙無期。

觀影習慣的變化

其實，疫情和內容供應都只是短期因素。相比之下，更令從業者們擔憂的，還是新一代觀眾觀影習慣徹底發生了改變。

根據中國文化產業協會資料，2017-2019年期間，內地觀影觀眾的年齡在逐漸增長，30-34歲觀眾成為新觀影主力人群，2019年，內地平均觀影年齡首次達到了29歲。

在此基礎上，有媒體提出了「00後不再看電影了」的論點。其將電影拆分為獲取內容+社交兩大需求。而對於兩者，電影院都面臨著時代更迭帶來的新對手：獲取內容方面，有電視、流媒體等多種管道；而在社交方面，劇本殺、密室等業態的出現，也讓影院不再具備獨家優勢。

因此，不少悲觀的業內人士做出了判斷：如果說去年的疫情對於影視行業來說是一場突發性休克，如今則更像是一次「慢性死亡」。

暑期檔電影票房（數據來自貓眼電影）

離散24年終團圓 電影《失孤》原型找回兒子 劉德華獻祝福（多圖，有片）

內地端午連假消費僅及疫前七成半 電影票房6年來最低（第二版）

責任編輯：李冰琪

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