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美國信譽雖掃地 卻勿輕言台灣就是明日阿富汗

國情動向 07:08 2021/08/18

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美國狼狽撤軍阿富汗，塔利班火速控制全國。美國當年撤出南越西貢一幕，在阿富汗喀布爾機場以更震撼的形式重演，叫人唏噓之餘，亦難免令人鄙夷美國對盟友用完即棄。不過，一些輿論認為今日阿富汗就是明日台灣，這種觀點其實反而容易造成麻痺。美國雖然同樣視台灣為一枚棋，但這枚棋遠比阿富汗重要；美國在台海問題上的操弄，需要繼續予以戰略重視。

誠然，美國對阿富汗盟友的背信棄義，值得全球各地依仗美國的勢力心寒。

美國在阿富汗經營20年，嘗試將當地改造成西式民主國家。

可是倒頭來，美國就因為想著更集中對付中國這「更大威脅」，在短短幾個月間便置阿富汗一切於不顧，絲毫不珍視阿富汗盟友，任由這些曾為美國利益服務之人的命運，掌握在塔利班手中。

這些阿富汗人的悲歌，教人在信賴美國之前都要三思。

台媒社論：美對阿富汗用完即棄 台灣心寒

美軍話走就走 紐時暗警告：今日阿富汗 明日台灣？

然而，將台灣地區比作阿富汗，看來並無益於中國國家統一大業。

美軍撤出阿富汗，對中國其實隨時弊大於利。除了阿富汗可能重新淪為恐怖組織溫床，威脅新疆及周邊地區穩定，挑戰一帶一路大計，拜登政府不顧顏面也要迅速從阿富汗抽身，也可謂反映了，美國不惜一切跟中國對抗的決心。

對美國來說，台灣雖然與阿富汗一樣只是棋子，緊要關頭時一樣可棄，但棋也有分輕重，台灣這枚棋的份量並非阿富汗可比。

阿富汗在中亞內陸，在西方以海洋為中心的地緣戰略中，只處於邊陲位置。

相比之下，台灣島不但是不沉航母，更是插在中國大陸腰上的一把刀。美國利用台灣，試圖製造中國長期分裂，阻止中國進一步崛起，這計謀相信難以因為阿富汗撤軍風波改變。

拜登阿富汗演講 卸責又扯上中國 CNN也炮轟

阿富汗「瓦罕走廊」接壤中國新疆 會否變成凶險之地？

事實上，美國撤出阿富汗，正正為了調撥更多資源遏制中國。

台海一旦出事，首先打的和決定勝負的都是海空戰，並非阿富汗的陸戰，而海空戰正是美軍強項。

美軍撤出阿富汗以至從中東抽身，意味海軍陸戰隊和空降師有更大機會回到本行，在中國周邊充當真正的海軍陸戰隊和空降兵，而不是在大中東地區當成普通陸軍部隊使用。

由此可見，中國戰略界面對美國敗走阿富汗，也需要保持警鐘長鳴，不能放鬆對美台勾連的警惕，切忌一廂情願以為美國會輕易放棄台灣這枚棋。當然，美國軍事入侵阿富汗也落得如此下場，對中國動手前的顧慮亦會大得多；中國繼續自強不息，就是應對美國干擾的最好辦法。

美倉惶撤離時 中國駐阿富汗大使：使館全體工作熱情高漲

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撰文 : 連兆鋒

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