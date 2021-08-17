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美政客稱3萬美軍已駐台？環時：如真大陸即刻收復台灣

國情動向 17:24 2021/08/17

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美國參議院共和黨資深參議員約翰·康寧（Johnny Cornyn）周二（17日）在社交媒體發文聲稱，美國在台有多達3萬的駐軍，比在韓國的2.8萬人還要多。內地《環球時報》發表評論稱，如果這是真的，中國政府和中國人民絕不會接受。「我們相信國家會立刻動用《反分裂國家法》，以戰爭方式消滅、驅逐在台灣的美國軍隊，同時武力收復台灣」。

約翰·康寧在推特（Twitter）發文，公佈美軍在外駐紮的兵力，稱美軍在台灣有多達3萬的駐軍。台灣軍方隨即指，這是錯誤訊息，不予回應。

解放軍在台海軍事演習 表明是對「台獨」嚴正回應

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《環球時報》網絡刊評論指，美國在台灣駐軍嚴重違反中美建交協議，以及中美之間所有政治文件，嚴重違背國際法，甚至也嚴重違背美國的國內法。「這形同於對台灣實施軍事入侵和佔領，這是對中華人民共和國的宣戰行為」。

約翰·康寧表述極敏感　台軍方立即否認

評論稱，中方注意到，身為參議院情報委員會成員之一的約翰·康寧發布這個貼文後，立刻有人指出，他錯把中美建交前的美軍駐台情況當成了今天的數字，說69歲的他很糊塗。

維基百科說，美在台駐軍的最高峰是1968至1970年期間，當時達到了約3萬人。

美國信譽雖掃地 卻勿輕言台灣就是明日阿富汗

【塔利班阿富汗】台媒社論：美對阿富汗用完即棄 台灣心寒

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有內地學者接受《環時》採訪時，表示懷疑康寧是在故意滋事，可能想試探中方對美軍在台駐紮這一訊息的反應。如果是後一種情況，同樣是不可接受的。

評論指，中方嚴正要求美國政府立即對約翰·康寧參議員的貼文做出解釋，也要求台當局立即做出解釋。

《環時》引專家  懷疑康寧是故意滋事

如果確有3萬美國軍隊、哪怕是數量少於這個數字的美國軍隊在台灣駐紮，也是突破了底線的超級嚴重事態。那些美軍必須立即限時無條件撤出，美國政府和台當局都要為此公開道歉。

美撐立陶宛親台秦剛「開火」 中國使館：美沒資格說三道四

美歐稱支持立陶宛親台  華春瑩：用心險惡

否則的話，相信全面的台海戰爭將迅速爆發，中國人民解放軍必將消滅驅逐美軍，解放台灣，一勞永逸地解決台灣問題。

評論說，大陸想強調，美在台駐軍是碰都不能碰的底線。這是全體中國人民的堅定意志。相信中國政府和中國軍隊會堅定地與全中國人民一道，捍衛中國領土主權，堅決消滅、驅逐任何侵犯中國領土的外國軍隊。

責任編輯：鄧國強

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