▲ 拜登辯護美國阿富汗目標非重建 華春瑩：倒也是句實話

美國倉促撤軍阿富汗引起軒然大波，塔利班接掌阿富汗政權，美國被指出賣阿富汗盟友備受批評。美國總統拜登為急速撤軍決定辯護，稱美國的目標重來都不是為阿富汗建設國家。中國外交部發言人華春瑩形容，拜登此言倒也是句實話。華春瑩批評，美軍所到之處留下的是動蕩分裂、家破人亡，美國應認真反思窮兵黷武。

外交部周二（17日）例行記者會上，有記者向華春瑩提及，拜登稱結束阿富汗20年戰爭是正確決定，並表示美政策目標不是重建；美媒普遍認為美國政策徹底失敗，CNN將美軍從喀布爾撤離比作新版「西貢時刻」，《紐約時報》稱這使美國盟友愈加認為美國靠不住，問華春瑩對此有何評論。

華春瑩回答說：「我注意到這幾天國際社會對阿局勢的高度關注，以及認為美方對阿局勢負有的責任。」

她稱，美國對阿政策是否已經失敗，美國的盟友是否認為美國靠不住，我想美方和有關國家都會做出自己的思考和結論。

「但是坦率的講，昨天以來，我和大家一樣，在電視上和網絡上看到那些關於喀布爾機場的混亂的畫面，特別是有人因為急於跟隨美國人撤離，卻不幸從美方飛機起落架上摔下身亡，這樣的視頻讓人感到非常的震驚。喀布爾機場這幾天的混亂似曾相識，讓人感慨萬千。」

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「我們看到，20年來在阿富汗的恐怖組織從個位數增加到了20多個，美國給阿富汗人民帶去了和平嗎？我們看到，20年來10多萬阿富汗平民在美軍及其盟友的槍炮下傷亡，1000多萬人流離失所，阿富汗戰爭平均每天造成6000萬美元的損失，嚴重拖累阿富汗的經濟社會發展，而美軍也付出了2400多名軍人死亡和超過2萬億美元的代價。」

華春瑩續稱：「我注意到拜登總統講，美國在阿富汗的目標不是重建，這倒也是句實話。因為無論是在伊拉克、敘利亞，還是阿富汗，我們看到美軍所到之處，留下的都是動蕩分裂、家破人亡，留下了千瘡百孔的爛攤子。美國的力量和作用是破壞，不是建設。」

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她提及，國務委員兼外長王毅，周一（16日）晚應約同美國國務卿布林肯通電時強調，事實再次證明，軍事干預、強權政治不得人心，終將失敗；把外來模式生搬硬套到歷史文化和國情截然不同的國家水土不服，最終難以立足。用強權及軍事手段解決問題，只會使問題越來越多。

華春瑩說：「我也注意到，拜登總統在講話中表示，不會再犯對別國內戰投入過多精力，通過無休止軍事干預重塑其他國家的錯誤。希望美方能對其動輒軍事干預、窮兵黷武的政策做出認真的反思，停止打著民主、人權的幌子，肆意干涉其他國家的內政，破壞其他國家和地區的和平和穩定。」

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責任編輯：連兆鋒