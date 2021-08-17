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如何防旗下藝人出軌「倒米」？捧個AI虛擬偶像吧

社會熱點 19:23 2021/08/17

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如何防旗下藝人出軌「倒米」？捧個AI虛擬偶像吧

從吳亦凡、霍尊到張哲瀚，最近一個月，內地一線藝人接連出事，不僅經紀公司損失慘重，連其代言的產品也因此受累，內地娛樂企業為防藝人「出軌」、「犯錯」連累業績，近年已嘗試打造永遠不會有負面新聞的「虛擬偶像」。

根據《每日經濟新聞》報道，屈臣氏、麥當勞、歐萊雅（L'Oréal）等業者都已經擁有自己的虛擬品牌代言人。報道稱，虛擬偶像已是當前主流方向，因為他們幾乎沒有「塌房（指藝人因負面消息，形象徹底崩塌無法挽回）」可能。

而包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動、網易等大企業，也都在布局虛擬偶像。據統計，B站每個月就有約4,000多個虛擬主播開播。

藝人連環出事  對公司影響如火燒連環船

報道指出，「娛樂圈翻車事件年年有，今年尤其多」。年初，鄭爽代孕棄養事件遭踢爆後，一時間各大品牌紛紛與其解約，而鄭爽主演的四部待播戲劇何時能夠播出，目前看來更是遙遙無期。

每日經濟新聞表示，明星代言能為品牌帶來收益，頂級明星的「變現能力」更是驚人。但無形中，明星個人形象與品牌商譽也因此被深度綁定，對品牌方而言風險太高。

清華來了個虛擬女學生  「華智冰」凸顯中國尖端AI技術（多圖,有片）

華智冰「AI女生」入讀清華 研發者：她有情感交互能力（多圖）

因此，「虛擬偶像」就成為越來越多廠商的選擇。每日經濟新聞表示，「虛擬偶像」最早出現在日本，是指通過繪畫、動畫、CG等形式製作，在虛擬場景或現實場景進行偶像活動的不以實體形式存在的人物形象。

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目前虛擬偶像包括：虛擬歌手、動畫、遊戲虛擬形象、以真人為依托的虛擬形象等等。其中部份虛擬歌手或藝人，更含有AI人工智能技術。

內地產業研究機構艾媒諮詢的數據顯示，內地超八成網民有追星習慣，其中63.6%的網民有支持和關注虛擬偶像的相關動態。2020年，內地虛擬偶像核心產業規模為34.6億元人民幣，年增長70.3%，預計今年將達到人民幣62.2億元人民幣。

日本早有虛擬歌手  內地代表是「翎Ling」

每日經濟新聞指出，對於資本方而言，相較於真人偶像，虛擬偶像人設「屹立不倒」，而且還能永保青春，粉圈受眾也更穩定。

曾在去年推出首個虛擬偶像團體「A-SOUL」的北京樂華圓娛文化傳播有限公司，上個月19日就公告，新增浙江東陽阿里巴巴影業有限公司、字節跳動關聯公司北京量子躍動科技有限公司等為股東。據稱，騰訊招聘官網近期也出現多個虛擬偶像相關職位。

而由「魔琺科技」與「次世文化」共同打造的虛擬網紅「翎Ling」5月中正式出道，近日並在網路平台完成首次口紅帶貨推廣。曾有報道指，「翎Ling」含AI技術，但被部分用戶批評「不真實」。

儘管如此，「翎Ling」5月18日正式在微博開設個人帳號以來，不到三個月時間，目前粉絲數已經超過14.9萬人。

責任編輯：鄧國強

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