吳亦凡參演節目被全網下架 行業協會：絕不讓他有立足之地

▲ 吳亦凡參演的節目，在內地各大平台全面下架。

加拿大籍的內地藝人吳亦凡涉強姦被捕後，有份參與演出的節目，被內地多個主流網絡平台悉數下架。廣電總局轄下的中國網絡視聽節目服務協會今日（17日）表示支持，稱絕不為違法、失德的藝人提供出鏡機會，也絕不讓這些人在業內有立足之地。突破法律道德底線的藝人，必須付出應有代價。

協會秘書處負責人透露，截至今日上午，全網已處理涉吳亦凡的短片節目190萬條、影視綜藝節目7,000部。優酷、愛奇藝、騰訊等大型平台已下架吳亦凡相關作品，與吳有品牌合作的騰訊視頻，事發後立即終止一切合作；百度已給吳亦凡打上「違法失德藝人」數據標籤；微博已禁言吳亦凡個人和工作室帳號。

他指，這證明各平台愈來愈重視自身所擔負的社會責任，堅決將社會效益放在首位，自覺抵制犯法失德的藝人。協會重申，絕不為這些人提供出鏡發聲的機會和平台，以及立足之地。娛樂圈不是恣意妄為的法外之地，一些藝人缺乏操守，金玉其外，敗絮其中，理應受到嚴厲的懲罰，必須付出應有的代價。

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吳亦凡全網封殺，連累這套劇集

隨著各大平台、品牌紛紛與吳亦凡割席，後者留下的爛攤子如何收拾尚未明朗。內媒指，最受各界關注的，莫過於吳亦凡首次參演、由多間公司聯合出品的電視劇《青簪行》，該套劇改編自側側輕寒小說《簪中錄》，男女主角為吳亦凡和楊紫，總投資據報高達3億元人民幣，自開拍之初就備受觀眾期待。

接近投資方的業內人士透露，廣電總局2021年4月發布的公告顯示，《青簪行》由原定的35集變更為60集。但吳的醜聞曝光後，本月初，《青簪行》的官方微博刪到只剩下一條公開微博，且不包含兩位主演。該套劇有傳被迫雪藏，或研究全面重拍，而片商已向出演女主角的楊紫提出賠償。

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責任編輯：陳建錫