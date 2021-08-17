習近平主持中央財經委會議 強調防範重大金融風險

中央財經委員會第十次會議今日（17日）在北京召開，中共總書記習近平發表講話，習要求提高發展的平衡性，推動更多低收入人群邁入中等收入行列，並合理調節過高收入，鼓勵高收入企業回報社會。他又強調要確保經濟金融大局穩定，做好重大金融風險防範化解工作，處理好穩增長和防風險的關係。

會議強調，要增強區域發展平衡性、行業發展協調性，支持中小企業發展；著力擴大中等收入群體規模，精準施策，推動更多低收入人群邁入中等收入行列；完善養老和醫療保障、兜底救助、住房供應和保障體系；加強對高收入的規範和調節，依法保護合法收入，合理調節過高收入；清理規範不合理收入，整頓收入分配秩序，堅決取締非法收入；保護產權和知識產權，保護合法致富，促進各類資本規範健康發展；促進農民農村共同富裕，鞏固拓展脫貧攻堅成果。

確保經濟金融大局穩定意義重大，要遵循市場化法治化原則，統籌做好重大金融風險防範化解工作。其中，要夯實金融穩定基礎，處理好穩增長和防風險的關係，鞏固經濟恢復向好勢頭，以經濟高質量發展化解系統性金融風險，防止在處置其他領域風險過程中引發次生金融風險。重點領域加快改革，做好金融市場輿情引導。此外，加強金融法治和基礎設施建設，深化信用體系建設，發揮信用在金融風險識別、監測、管理、處置等環節的基礎作用。

會議又聽取了人民銀行、銀保監、證監會、國家發改委、財政部關於防範化解重大金融風險、做好金融穩定發展工作問題的匯報。

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責任編輯：陳建錫