阿富汗局勢令台灣憂心？白宮重申對台承諾

阿富汗局勢牽動國際關注,有輿論指阿富汗是台灣的前車之鑒。白宮國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)明確指出,美國對台灣和以色列的承諾,將一如既往地堅定。

昨日,解放軍在台海軍事演習,表明是對「台獨」嚴正回應。在北京,外交部也多次強調,美國有關方面應充分認清台灣問題的高度敏感性,切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定。

美國撤軍阿富汗,塔利班火速攻陷全國。沙利文周二(17日)表示,美國為阿富汗奉獻20年血淚與資源,提供一切所需訓練及裝備,讓他們能夠起身為自己而戰。美國總要在某個時間點告訴阿富汗人民,你們必須起身捍衛自己。

他又說,美國相信自己對盟友夥伴的承諾神聖不可侵犯,且一向如此,「我們也相信自己對台灣、以色列的承諾,一如既往堅實」。(We believe that our commitments to our allies and partners are sacrosanct and always have been. We believe our commitment to Taiwan and to Israel remains as strong as it’s ever been.)

據台媒指出,沙利文也強調阿富汗和台灣兩者情況不同,但因談話遭現場媒體打斷,未有進一步說明。

在同一場合,當被問及對於目前大陸的對台行動,美國會採取何種措施,白宮發言人普薩基(Jen Psaki)回應指,會如《台灣關係法》(Taiwan Relations Act)中所述支持台灣,以及全球各地受到中國和俄羅斯政治宣傳影響的伙伴和盟友,美國將繼續用行動來兌現。

昨日,解放軍東部戰區出動作戰艦艇、反潛機、殲擊機等多軍種力量,在台島西南、東南等周邊海空域組織聯合火力突擊等實兵演練,檢驗戰區部隊一體化聯合作戰能力。

東部戰區新聞發言人施毅說,近期,美台頻頻勾連挑釁,發出嚴重錯誤信號,嚴重侵犯中國主權,嚴重破壞台海和平穩定,已成為台海安全風險的最大禍源。此次演練,是根據當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動,是對外部勢力干涉和台獨勢力挑釁的嚴正回應。

他強調,東部戰區將持續加強戰備訓練,有決心有能力挫敗一切台獨分裂活動,堅決捍衛國家主權和領土完整。

