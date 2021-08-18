【中國樓市】廣州房貸年內5次提價 二套利率據報升破6%

內地樓市調控持續，據「21世紀經濟報道」，廣州房貸利率今年內第五次上調，8月中旬首套房貸利率全面上浮，大部分按照5.85%執行，具體以銀行審批為準；二套房貸利率更達6.05%以上。

有業內人士認為，結合目前樓市調控，不排除下半年廣州房貸利率進一步上調，到時放款時間會更長。

報道指出，廣州地區早前已有國有大行上調房貸利率。中行廣州分行相關負責人表示，該行在廣州地區5年期以上的首套和二套個人住房貸款利率，分別為不低於LPR（貸款市場報價利率）+120BP和LPR+140BP，自8月初開始執行。

業內人士表示，現在廣州地區幾大國有大行和大部分商業銀行的房貸利率，都按照這個標準執行，漲幅在預期之內。

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7月5年期以上LPR為4.65%。據最新LPR報價，目前廣州地區主流首二套房貸利率分別為5.85%以上和6.05%以上，這遠高於其他一線城市，亦在主流城市中遙遙領先。

其中，上海7月宣布上調房貸利率，調整後首、二套分別為5%和5.7%。貝殼研究院此前數據顯示，6月監測的72城中，主流首、二套房貸利率分別為5.52%和5.77%。

至於房貸放款時間，各大城市都在拉長。廣州的銀行仍在正常接受房貸申請，惟放款週期普遍在3個月以上，額度偏緊的銀行放款時間基本沒有預期。

樓市金融調控 嚴監管見效

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析，廣州房貸利率不斷上漲，一個重要原因是其二手樓價漲幅。據國家統計局，7月廣州二手樓價格上漲0.6%，升幅與上月相同，而自去年4月份以來，其漲幅多次徘徊在高位，如今已經連續4個月保持下滑趨勢，反映嚴監管措施見效。

李宇嘉又稱，持續提升房貸利率是樓市金融調控的具體舉措，只有提高加槓桿買樓的成本，讓買樓情緒冷卻，才能把樓價控制目標實現到位、控制信貸資金流向。

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責任編輯：林佩怡

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