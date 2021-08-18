  • 30°C
香港時間 : 2021818日 (三) 11:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【塔利班阿富汗】中美俄終可合作？3因素說別太興奮

國情動向 10:48 2021/08/18

分享：

塔利班奪取阿富汗政權，雖然釋出各種訊號，設法安撫外界，但其激進伊斯蘭組織本質有否改變仍待觀望，如何應對一個塔利班掌權的阿富汗也成了國際社會難題。中國、美國、俄羅斯在阿富汗問題上都有共同利益，應對阿富汗因此是中美俄難得的合作契機。但專家認為礙於3大因素，中美俄要真正就阿富汗問題合作並不樂觀。

塔利班在美國尚未完成撤離之際就開入喀布爾，美國政府始料不及。美國情報部門上周才宣稱，塔利班要3至6個月方可能控制阿富汗全國，怎料話口未完阿富汗就變天。

中國國務委員兼外長王毅應約，周一（16日）與美國國務卿布林肯通電。美國國務院公佈消息只稱，兩人談及阿富汗形勢發展，包括安全議題和雙方各自撤僑事宜，沒有交代詳情。

中國外交部新聞稿則詳細表明，王毅向布林肯指出，中方願同美方溝通對話，推動阿富汗問題實現軟著陸，促使阿富汗不再發生新的內戰或人道主義災難，不再成為恐怖主義滋生地和庇護所，鼓勵阿建立符合阿富汗國情、開放包容的政治架構。

王毅強調，美國應在助阿富汗維穩防亂、和平重建上發揮建設性作用。美國前一段倉促撤軍已對阿富汗局勢造成嚴重負面影響，下步如再制造出新的問題，更不是一種負責任的態度。

談阿富汗 王毅告訴布林肯：外來模式水土不服

中國表明態度 與美國合作非無條件

分析認為，王毅在與布林肯的通話中，表達了中國願同美國就阿富汗問題協調合作的意願，但這種合作並非全無條件。

事實上，王毅就此闡述已非常清晰：「美方不能一方面處心積慮遏制打壓中國，損害中方正當權益；另一方面又指望中方支持配合。國際交往中從來不存在這種邏輯。」

蘭州大學阿富汗研究中心主任朱永彪表示，客觀上，中美在阿富汗問題上擁有不少共同利益，主要體現在三大方面：一是保證阿富汗不出現大規模動蕩混亂，二是阻止阿富汗境內恐怖主義外溢，三是尋求在阿富汗構建一個包容代表各方力量的政權安排。當前中美關係大背景下，阿富汗問題是中美為數不多可能合作的領域。

然而，國際政治現實顯然更為複雜。

美國信譽雖掃地 卻勿輕言台灣就是明日阿富汗

阿富汗局勢令台灣憂心？白宮重申對台承諾

美國3種行為 阻礙中美真正合作

朱永彪同時坦言，3個因素可能成為中美在阿富汗問題上合作的障礙：美國對抗性的對華政策、華盛頓對中國阿富汗政策不切實際的期待，以及美國在反恐問題上的雙重標準。

儘管中美在阿富汗問題上有立場和利益一致的地方，但美國整體針對中國的對抗性戰略沒有改變下，美國指望中國能夠幫助其從阿富汗脫身是不現實的，更不必說華盛頓阿富汗政策調整還被視為意在「集中精力對付中國」。美國在反恐問題上的雙重標準，也為中美就阿富汗合作設置障礙。

拜登阿富汗演講 卸責又扯上中國 CNN也炮轟

拜登辯護美國目標非重建 華春瑩：倒也是句實話

在阿富汗問題上，美國政府的對華態度有過明顯的轉變過程。

中國現代國際關係研究院南亞所副所長王世達稱，在奧巴馬執政時期和特朗普執政初期，美國在阿富汗問題上曾對中國抱有較大期待，認為雙方可在共同利益的基礎上合作，但到特朗普政府後期，美國的國家安全戰略從反恐轉向與中國的大國競爭，中美合作空間不斷縮小。而拜登政府基本延續了特朗普後期的對華戰略。

王世達指出，在阿富汗問題有限的合作空間內，中美的實質合作也非常難啟動。近年來，中美多次就阿富汗問題上合作溝通，但達成的實質合作屈指可數。

台媒社論：美對阿富汗用完即棄 台灣心寒

美軍話走就走 紐時暗警告：今日阿富汗 明日台灣？

美國或有意以阿富汗泥潭「捧殺」中國

朱永彪亦說，在阿富汗問題上，美國對中國存在一些不切實際的認知。美國一些政策界人士認為，無論美軍是否撤離，中國都有強烈、主動參與到阿富汗事務中的意願，但事實並非如此，中國對阿富汗事務始終保持謹慎兼具建設性的態度。

專家認為，中國早前和塔利班代表在天津的會晤，並不能被視為「中國尋求積極介入阿富汗局勢」的訊號。中國與塔利班的接觸，應被視為與阿富汗政治力量的正常互動，與美國、俄羅斯等國與塔利班的接觸並無本質區別。

中國外交部回應塔利班喊話：期待表態落實

俄羅斯也不急於重返「帝國墳墓」

中美外長通電話的同一天，中俄外長、美俄外長也分別就阿富汗問題通話。

中方同俄羅斯外長拉夫羅夫通話中提出，中俄有必要就阿富汗新形勢，加強戰略溝通與協作，包括維護中俄在阿富汗正當利益，保障中俄人員、機構和企業安全，阿富汗塔利班應與各類國際恐怖勢力劃清界限等。

阿富汗「瓦罕走廊」接壤中國新疆 會否變成凶險之地？

美俄通話中，兩國外長表示，願與中國、巴基斯坦、其他相關國家以及聯合國代表繼續磋商，為在新背景下開啟包容性的阿富汗內部對話創造條件。

朱永彪認為，從俄羅斯目前表態看，莫斯科並不急於承認塔利班政權，而俄羅斯正在做一些基礎工作，如幫助中亞國家「紮牢籬笆」提升邊防能力，考慮聯合軍演等。

清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰表示，俄羅斯沒有積極填補美國軍事真空的意圖。一方面，前蘇聯在阿富汗的失敗給了俄羅斯深刻教訓，致使它不願重蹈覆轍；另一方面，敘利亞事務已佔據俄羅斯不少精力，俄羅斯無意再多面開闢戰場。

美使館職員倉皇撤離 央視稱「新版西貢時刻」

新華社：喀布爾陷落 敲響美國霸權喪鐘

中俄對美立場相似 或再走得更近

分析認為，在阿富汗問題上，俄羅斯與中國的立場與利益訴求非常相似，即在地區安全與大國博弈之間尋求某種平衡，並認為美國不負責任倉促撤軍，對阿富汗局勢造成嚴重衝擊。

中美俄是否有望實現三方合作，協助阿富汗解決未來政治安排？王世達指出，中美俄加上巴基斯坦等國的協調機制一直存在，接下來，各國合作重點是保證阿富汗權力平穩過渡，以及構建一個盡可能涵蓋最多民族、團體的阿富汗政權。

不過，除卻上述地緣政治因素對幾個大國立場的影響，這機制缺乏執行機構，即使達成共識，能否落地應打上問號。

王毅對美國強硬表態 中國率上合組織應對阿富汗亂局

大國就算合作 阿富汗國情未必肯配合

朱永彪則認為，在阿富汗事務上，大國的協調終究只是外因，無法彌合阿富汗內部，各派勢力的歷史矛盾與深刻分歧。

他表示，不是大國定下議程，阿富汗就會跟著走。這也可能恰恰是很多大國在阿富汗問題上犯錯誤的一個重要原因。阿富汗內部力量的動力、建設力和破壞力都很強，大國不應力圖充當家長角色，也無法解決阿富汗根本問題。

阿富汗中國人「驚魂一日」：塔利班入城 警察盡消失

塔利班接管阿富汗第一夜 喀布爾有中國人近日兩度搬家

阿富汗塔利班進入喀布爾 當地中國人最擔心的是這樣

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

 

相關文章

美國信譽雖掃地 卻勿輕言台灣就是明日阿富汗
今日
美國信譽雖掃地 卻勿輕言台灣就是明日阿富汗
【塔利班阿富汗】拜登演講卸責又扯上中國 CNN也炮轟
2021/08/17
【塔利班阿富汗】拜登演講卸責又扯上中國 CNN也炮轟
拜登辯護美國阿富汗目標非重建 華春瑩：倒也是句實話
2021/08/17
拜登辯護美國阿富汗目標非重建 華春瑩：倒也是句實話
【塔利班阿富汗】台媒社論：美對阿富汗用完即棄 台灣心寒
2021/08/17
【塔利班阿富汗】台媒社論：美對阿富汗用完即棄 台灣心寒
阿富汗變天 中國外交部回應塔利班喊話：期待表態落實
2021/08/16
阿富汗變天 中國外交部回應塔利班喊話：期待表態落實

你可能感興趣

美國信譽雖掃地 卻勿輕言台灣就是明日阿富汗
今日 09:40
美國信譽雖掃地 卻勿輕言台灣就是明日阿富汗
【塔利班阿富汗】拜登演講卸責又扯上中國 CNN也炮轟
13:00 2021/08/17
【塔利班阿富汗】拜登演講卸責又扯上中國 CNN也炮轟
拜登辯護美國阿富汗目標非重建 華春瑩：倒也是句實話
17:41 2021/08/17
拜登辯護美國阿富汗目標非重建 華春瑩：倒也是句實話
地緣政治 外交 阿富汗 中國 美國 俄羅斯 中美關係 中俄關係 美俄關係

上一篇文章

環時批「糊塗」後 美參議員刪「3萬美軍駐台」錯誤推文

下一篇文章

阿富汗局勢令台灣憂心？白宮重申對台承諾
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

阿富汗「瓦罕走廊」接壤中國新疆 會否變成凶險之地？
阿富汗「瓦罕走廊」接壤中國新疆 會否變成凶險之地？
美軍話走就走 紐時暗警告：今天阿富汗 明日是台灣？
美軍話走就走 紐時暗警告：今天阿富汗 明日是台灣？
【塔利班阿富汗】拜登演講卸責又扯上中國 CNN也炮轟
【塔利班阿富汗】拜登演講卸責又扯上中國 CNN也炮轟
阿富汗中國人「驚魂一日」：塔利班入城 警察盡消失
阿富汗中國人「驚魂一日」：塔利班入城 警察盡消失
阿富汗塔利班進入喀布爾 當地中國人最擔心的是這樣
阿富汗塔利班進入喀布爾 當地中國人最擔心的是這樣
【塔利班阿富汗】台媒社論：美對阿富汗用完即棄 台灣心寒
【塔利班阿富汗】台媒社論：美對阿富汗用完即棄 台灣心寒