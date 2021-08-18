【Delta疫情】內地增6本土確診均在揚州 受封社區居民「足不出棟」

▲ 內地增6本土確診均在揚州 受封社區居民「足不出棟」

內地昨日（17日）新增6宗新冠肺炎本土確診病例，與上日持平，仍為逾三星期來低位。新增本土確診均為江蘇揚州通報，當地今日（18日）再展開重點地區大規模核酸檢測，涉及約70萬人。為進一步嚴格落實防疫措施，當地被圍封管理的社區居民，「足不出樓棟」；區內黨員幹部、教室等人員，轉為義工，協助做好居民生活物資保障工作。

國家衛健委通報，昨日新增28宗新冠肺炎確診個案，除江蘇通報6宗本土確診，另有22宗境外輸入病例。此外，再多17宗無症狀感染病例，均為境外輸入。

這波疫情自7月20日爆發以來，情況較為嚴峻的江蘇省累計報告811宗本土確診病例，其中揚州561宗，南京235宗，淮安12宗，宿遷3宗。

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揚州疫情未「斷尾」，為阻斷疫情傳播鏈，當地加強主城區社區防疫措施，受封社區居民「足不出樓棟」，村民「足不出自然村」，平房區居民「足不出巷」。區內機關企事業黨員幹部、教師、國企工作人員等，轉做義工，由社區統一調配，協助做好居民基本生活物資的保障工作。

▲ 揚州再展開重點地區大規模核酸檢測

江蘇省省長吳政隆昨出席疫情防控指揮部會議時表示，由核酸檢測篩查結果來看，當前社區病毒傳播風險還沒有徹底消除，情況還很複雜。越是到了關鍵的時候，越要咬緊牙關堅持下去。必須進一步增強責任感緊迫感，集合全省市資源力量，科學防治、精準施策，盡快打贏揚州疫情防控阻擊戰，早日恢復正常生產生活秩序。

吳政隆還指出，社會面管控必須嚴格到位，同時加大力度做好城鄉結合部和農村等薄弱區域的管控；核酸檢測必須提質增效；流調溯源必須加快速度、提高質量，範圍亦要進一步擴大；堅決做好集中隔離、應隔盡隔、應隔快隔工作，決不能心存僥幸、貽誤戰機。

責任編輯：易燕丹

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