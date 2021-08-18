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環時批「糊塗」後 美參議員刪「3萬美軍駐台」錯誤推文

國情動向 11:39 2021/08/18

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美國共和黨參議員康寧（John Cornyn）周二（17日）在Twitter發帖，誤稱美國現今在台灣有3萬名駐軍，引起中國大陸官媒《環球時報》批評他「糊塗」，這則推文現已刪除。

據報道，康寧在Twitter上發布有關「今天」駐紮在世界各地的美國駐軍人數統計數據，包括美軍最終撤出阿富汗之前在該國的駐軍人數。當中誤稱美國在台灣有3萬駐軍。

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路透社指出，在1979年美中正式建交前，美國在台灣確實有駐軍。隨著時間推移，包括根據建交協議，這些駐軍後來逐漸地被撤走。阿富汗目前處於塔利班控制之下。 　

《環球時報》評論指出，「如果確有3萬美軍駐台，中國會立即發動解放台灣戰爭」。評論又稱，有人指出，康寧錯把中美建交前的美軍駐台情況，當成今天的數耆，說他很糊塗；有中國大陸學者受訪時，懷疑康寧是故意滋事，可能想試探中方對美軍在台駐扎這一信息的反應。

《環球時報》並在Twitter上提到，美國在台灣駐軍3萬人的推文，可能是一個「老糊塗」參議員令人瞠目的錯誤或炒作，但這足以讓人震驚，看到美國政客在台灣海峽這個關鍵問題上是多麼不負責任。

康寧辦公室沒有立即回應。

責任編輯：林佩怡

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