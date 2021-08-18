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【中美角力】可再打稀土牌？美媒指中國或與塔利班合作開發稀土

國情動向 12:08 2021/08/18

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中國外交部表示，在充分尊重阿富汗國家主權及國內各派意願基礎上，同阿富汗塔利班等保持著聯繫和溝通。有分析認為，中國發展和塔利班的關係，一個重要目的是，謀求與塔利班合作開發阿富汗的稀土，這對加強中國在稀土方面的統治地位具有重要意義。

值得注意是，中國主導著全球稀土市場。早前中美貿易戰白熱化時，中國官方亦頻頻釋出可能打「稀土牌」的訊號。

阿富汗擁巨量稀土

據美媒CNBC報道，外界估計阿富汗擁有價值數萬億美元的稀土。稀土用處廣泛，涵蓋電子產品、電動車、衛星、飛機等。​

全球重要的資產管理公司之一的聯博集團(Alliance Bernstein)新興市場債務主管沙邁拉(Shamaila Khan)說，塔利班擁有可開發利用的資源，「對世界來說是非常危險的」。

沙邁拉強調，「應當有一個國際倡議來確保，如果任何國家同意為塔利班開採阿富汗的礦產資源，只能在嚴格的人道主義條件下從事，在這種情況下使人權、婦女權益得到保障」。

中國稀土可與美國互卡脖子 形成恐怖平衡？

【中美角力】彭博：中國或出於國安考慮 禁出口稀土加工技術

沙邁拉說，如果中國要與塔利班結盟為他們提供經濟援助，國際社會應該向中國施壓，他們必須依照國際條例來進行。

報道還指出，中國主導全球稀土市場。根據美國地質調查局的數據，全球約35％的稀土儲量在中國，居世界首位。中國同時還是稀土生產大國，2018年的稀土產量為12萬噸，佔世界稀土總產量的70％，而美國同年的稀土產量為1.5萬噸。

華春瑩：塔利班期待中方參與阿國發展

在北京，外交部發言人華春瑩周二（17日）表示，長期以來，中方在充分尊重阿富汗國家主權及國內各派意願基礎上，同阿富汗塔利班等保持著聯繫和溝通，一直為推動政治解決阿富汗問題發揮建設性作用。

對於中方是否承認由塔利班掌權的政府，華春瑩周一回應指，阿富汗塔利班方面多次表示，希同中方發展良好關係，期待中方參與阿富汗重建與發展，絕不允許任何勢力利用阿富汗領土做危害中國的事情，中方對此表示歡迎。

知識庫：什麼是稀土？中國為何看重稀土？

稀土是17種化學元素的統稱，包括鑭（Lanthanum）、鈰（Cerium）、鐠（Praseodymium）、釹（Neodymium）、鉕（Promethium）等。稀土被視為重要的戰略資源，對冶金、石油化工、玻璃陶瓷、手機生產、電腦及互聯網設備和農業等行業很重要。

中國是世界最大稀土生產國。美國曾將中國稀土和其他一些重要的中國礦產排除在關稅行動之外。

發改委有關負責人曾表示，如果有誰想利用中方出口稀土所製造的產品，反用於遏制打壓中國發展，中國人民會不高興。《環球時報》曾指，如果美國不斷加碼對中國的打壓，中國拿起稀土作武器應該是遲早的事。

【塔利班阿富汗】中美俄終可合作？3因素說別太興奮

責任編輯：尹航

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