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央視阿富汗直擊 喀布爾其實安全 但民眾擔心這件事

社會熱點 12:33 2021/08/18

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央視阿富汗直擊 喀布爾其實安全 但民眾擔心這件事

塔利班接掌阿富汗政權，首都喀布爾機場日前一度陷入混亂。但美軍控制的機場以外，喀布爾市面在塔利班接管後秩序大致正常。中國央視阿富汗記者在喀布爾直擊，表示這座城市在塔利班控制下局勢逐漸恢復正常，商業活動也在重啟，只是民眾正在擔心另一個問題。

央視周三（18日）播出總台報道員卡里姆·法耶茲前一天採訪片段。卡里姆·法耶茲說：「這是喀布爾市的一個市場，我們看到大多數商店已經開始營業，局勢正在逐步恢復正常。」

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「我們看到很多民眾和車輛在這裏出入，我們詢問了一些前來採購的民眾，他們覺得目前的局勢很安全，但仍對物價的上漲表達了擔憂。」

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由於常年戰亂和動蕩的局勢，阿富汗人的工作極不穩定，收入水平低下，平均月收入在40美元（約312港元）左右；而戰爭和衝突卻使得物價不斷攀升，讓當地人的生活雪上加霜。

喀布爾民眾沙阿·馬拉格說：「現在物價居高不下，一袋面粉約2000阿富汗尼（約199港元），10升食用油約1400阿富汗尼（約139港元），7公斤的大米是350阿富汗尼（約35港元），價格非常昂貴，希望之後物價能夠逐步穩定。我希望國家能迎來和平，希望我的孩子能夠上學，為國家建設做貢獻。」

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報道稱，儘管大部分政府部門仍處於關閉狀態，但商業機構逐步恢復營業，街道上也有更多的來往行人和車輛。

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部分民眾表示他們曾擔憂塔利班的到來會引發大規模的流血衝突，但目前逐漸平穩的局勢也讓他們逐漸放心，同時他們也期待新的政權能為國家帶來和平與穩定。

雜貨店店主哈米德：「目前我們沒有面臨什麽問題，商業正在逐步恢復，局勢也比較穩定。我希望塔利班政權能夠做更多的工作，能夠讓民眾更加安心。」

喀布爾民眾納賽爾·艾哈邁德：「我希望未來的國家領導層能夠放下武器，實現國家的和平與穩定，阿富汗人民能夠生活在一個和平的國度。」

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責任編輯：連兆鋒

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