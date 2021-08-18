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中央明確「共同富裕」標準 提出規範高收入、鼓勵回報社會

國情動向 12:24 2021/08/18

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國家主席習近平昨日主持召開中央財經委員會第十次會議，研究紮實促進共同富裕問題等，當中明確共同富裕是全體人民的富裕，不是少數人的富裕，並提出「8個要」，強調要合理調節過高收入，鼓勵高收入人群和企業更多回報社會。

會議提到，正在向第二個百年奮鬥目標邁進，必須把促進全體人民共同富裕，作為為人民謀幸福的著力點，不斷夯實黨長期執政基礎。

會議強調，共同富裕是全體人民的富裕，是人民群眾物質生活和精神生活都富裕，不是少數人的富裕，也不是整齊劃一的平均主義，要分階段促進共同富裕。要堅持基本經濟制度，立足社會主義初級階段，堅持「兩個毫不動搖」，堅持公有制為主體、多種所有制經濟共同發展，允許一部分人先富起來，先富帶後富、幫後富，重點鼓勵辛勤勞動、合法經營、敢於創業的致富帶頭人。

堅決取締非法收入

至於具體計劃，會議指出，在高質量發展中促進共同富裕，正確處理效率和公平的關係，構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排，加大稅收、社保、轉移支付等調節力度並提高精準性，擴大中等收入群體比重，增加低收入群體收入，合理調節高收入，取締非法收入，形成中間大、兩頭小的橄欖型分配結構，促進社會公平正義，促進人的全面發展，使全體人民朝著共同富裕目標紮實邁進。

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會議提出「8個要」：

要提高發展的平衡性、協調性、包容性，加快完善社會主義市場經濟體制，增強區域發展的平衡性，強化行業發展的協調性，支持中小企業發展

要著力擴大中等收入群體規模，抓住重點、精準施策，推動更多低收入人群邁入中等收入行列

要加強對高收入的規範和調節，依法保護合法收入，合理調節過高收入，鼓勵高收入人群和企業更多回報社會

要清理規範不合理收入，整頓收入分配秩序，堅決取締非法收入

要保護產權和知識產權，保護合法致富，促進各類資本規範健康發展

要促進人民精神生活共同富裕，強化社會主義核心價值觀引領，不斷滿足人民群眾多樣化、多層次、多方面的精神文化需求

要加強促進共同富裕輿論引導，為促進共同富裕提供良好輿論環境

要促進農民農村共同富裕，鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興，加強農村基礎設施和公共服務體系建設，改善農村人居環境

「先富帶動後富」 分階段逐步實現

央視新聞聯播主播郭志堅表示，會議明確了共同富裕的標準，概括起來有3個「多」：一是人數多，是全體人民的富裕，不是少數人的富裕；二是內容多，物質生活要富裕，精神生活也要富裕；三是步驟多，共同富裕不是整齊劃一的平均主義，要分階段逐步實現。

他說，實現共同富裕就像做蛋糕，既要做大，還要分好。「做大」要靠高質量的發展，而「分好」則要靠制度性的安排。要用好創新和教育這兩大「原料」，不斷探索新的「製作方法」，給更多人創造致富的機會。

致富的步子可大可小、步伐有快有慢，關鍵要靠制度安排來調整節奏，實現「先富帶動後富」。過程中要處理好效率和公平的關係，收入分配要更加均衡、基層保障要更加精準，既要分得勻，還要兜得住，不斷完善促進共同富裕的頂層設計，力爭讓所有人都能品嚐到蛋糕的美味。

責任編輯：林佩怡

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