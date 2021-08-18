祝融號火星車完成既定探測任務 運行92日獲約10GB數據

國家航天局消息，截至8月15日，「祝融號」火星車已在火星表面運行90個火星日（約92個地球日），累計行駛889米，所有科學載荷開機探測，共獲取約10GB原始數據，圓滿完成既定巡視探測任務。祝融號目前狀態良好、能源充足，將繼續向火星烏托邦平原南部的古海陸交界地帶行駛，進行拓展任務。

在巡視探測期間，祝融號按照「七日一周期，一日一規劃，每日有探測」的高效探測模式運行。火星車的導航地形相機獲取沿途地形地貌數據，將用於開展形貌特征與地質構造研究；次表層探測雷達則用於獲取地表以下分層結構數據，探尋可能存在的地下水和冰。

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此外，祝融號還配備氣象測量儀、表面磁場探測儀、表面成分探測儀、多光譜相機等儀器，以獲取各種數據，支援後續分析研究。

今年9月中旬至10月下旬，火星、地球將運行至太陽的兩側，且三者近乎處於一條直線，即出現日凌現象。由於受太陽電磁輻射干擾的影響，器地通信將中斷約50天，環繞器和火星車將轉入安全模式，停止探測工作。

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日凌結束後，環繞器將擇機進入遙感使命軌道，開展火星全球遙感探測，獲取火星形貌與地質結構、表面物質成分與土壤類型分布、大氣電離層、火星空間環境等科學數據，同時兼顧火星車拓展任務階段的中繼通信。

責任編輯：易燕丹

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