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中央促「共同富裕」提合理調節高收入 專家倡稅制這樣改革

國情動向 12:55 2021/08/18

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國家主席習近平昨日主持召開中央財經委員會第十次會議，研究紮實促進共同富裕問題等，會議提出要合理調節過高收入，鼓勵高收入人群和企業更多回報社會。

據內地「第一財經」，中國政法大學教授施正文分析，這需要政府通過稅收、社保、轉移支付等手段，來對收入調節。

他表示，在促進共同富裕目標下，相關稅制未來會進一步改革，提高直接稅比重。比如個稅應降低勞動所得稅負，調整最高邊際稅率鼓勵創新。並加快房地產稅立法和改革試點，房子多、價格貴的人多交稅，發揮收入分配調節作用。可以考慮開徵遺產稅，防止貧富過分懸殊。

中央明確「共同富裕」標準 提出規範高收入、鼓勵回報社會

3個Q&A 看懂浙江2035基本實現共同富裕

報道指出，當前中國稅制結構中，以所得稅等代表的直接稅佔比低，以增值稅、消費稅為代表的間接稅佔比高。目前直接稅和間接稅比重大概是3:7。

直接稅方面，「十四五」規劃已明確提出，優化稅制結構，健全直接稅體系，適當提高直接稅比重。完善個人所得稅制度，推進擴大綜合徵收範圍，優化稅率結構。多名財稅專家分析，綜合所得範圍擴大，將令個稅稅制更公平，強化收入分配調節功能。

降間接稅比重 促研徵遺產稅

與此同時，專家指出，應降低間接稅比重，關鍵是降低第一大稅種國內增值稅收入佔比。消費稅方面，專家建議未來可以繼續擴大對奢侈品等徵稅範圍，提高相關產品稅率。

施正文也指出，窮人和富人在商品消費上的稅負一致，但由於富人收入高實際負擔低，而窮人收入低實際負擔高，這加劇貧富差距。而間接稅佔比降低，也有利降低企業負擔。

至於中國目前沒有遺產稅，施正文建議考慮研究開徵。遺產稅是針對超高收入富人死後留下的遺產徵收的一個稅種，稅率很高，一些國家最高邊際稅率超過50%，這對財富分配有重要調節作用，而且鼓勵年輕人自食其力。同時高額遺產稅也倒逼富人去做慈善，可促進慈善等社會事業對收入第三次分配的作用。

財政部：逐步提高直接稅比重 推進房地產稅立法

責任編輯：林佩怡

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經濟 薪俸稅 稅務 稅改 消費稅 遺產稅 地產 習近平 中國

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