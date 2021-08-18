【雙減政策】數學研習營變身「紅色教育」營 內地補習轉入地下

今年暑假，預備小學升中學的培訓群裡「暗語」頻出，培訓機構老師和家長們卻心照不宣。據北京日報報道，「迎春杯」「華羅庚金杯」「走美杯」等中小學數學杯賽被叫停後，培訓機構轉入地下。

披上「紅色教育」的外衣

報道指，近日，一份愛國主義教育天津研習營方案在北京不少小學生家長群組裡流傳。這個研習活動廣告詞寫著：「為推動愛黨愛國愛社會主義教育，我們將組織開展以『不忘百年初心，踐行歷史使命』為主題的愛國主義教育研學系列活動」。

然而，進入活動的報名連結，跳出的卻是「華數之星」報名、諮詢表單，不少公眾號在推薦這個研學營時，也意有所指地說「你懂的，眾所周知，這個研學營『意義非凡』。」

「華數之星」是青少年數學大會，前身是中小學數學四大盃賽之一「華羅庚金盃少年數學邀請賽」。

報道說，這並非研習競賽第一次改頭換面來避開外界注意。2019年，中國教育部公布一份僅含31項競賽的「2019年度面向中小學生的全國性競賽活動名單」，沒有進入名單的另一項知名數學盃賽「迎春盃」，2020年即以「雲遊中國，數學華夏」的名稱，捲土重來。

▲ 微信公眾號報名截圖

▲ 微信公眾號報名截圖

升學簡歷中 他有你無增焦慮

不惜地下化也要繼續舉行的研習競賽，顯示需求的龐大。「叫什麼不重要，換多少名字都沒關係，家長都心知肚明」。一名石姓家長對各類盃賽如數家珍：「最有分量的肯定還是1984年開辦的迎春盃，現在改叫大師賽或者數學花園探秘，其次是華數之星，再次就是希望盃、美國數學大聯盟盃賽等。」

報道說，儘管北京小學升初中以分配為主，但投遞簡歷仍是進入名校的一種有效方式。這名石姓家長展示了一份小升初簡歷，封面包裝精緻，內有500字的自薦信、個人資訊表、獲獎情況表、800字的班主任推薦信，還包括共8張照片的「個人風采展示」，厚達27頁。

另一名吳姓家長說，「簡歷裡別人有盃賽證書，我們沒有的話就會很焦慮」，她身邊很多小學生從3年級就開始備戰競賽，力求在4年級升5年級的夏天「一戰功成」。

雖然去年12月30日，中國國務院教育督導委員會辦公室才重申，任何競賽獎項均不與基礎教育階段招生入學掛鈎，但一名家長也說：「任何消息對家長而言都是寧可信其有，不可信其無」。短期來看，中國家長們的焦慮不會緩解，培訓機構也會繼續存在。

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責任編輯：李冰琪

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