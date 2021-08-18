華為重申不放棄手機、不造車、不蓋房 「美國打不死我們」

在美國牽頭封殺下，華為手機、5G業務接連受挫，上半年營收大跌三成。輪值董事長郭平稱，華為不會放棄手機業務，隨著芯片製造能力加強，將重奪手機王座，並重申華為不造車、不搞房地產。他指，美國「卡脖子」加重了華為的成本壓力，但華為在生存上沒有問題，只要愈做愈好，「美國就打不死我們」。

華為「心聲社區」17日晚刊登郭平近期一次內部講話的內容，他稱， 美國的制裁為華為的供應鏈造成階段性的困難，手機芯片需要先進工藝，體積小、功耗低，華為能設計出來，但沒有人能幫忙製造，華為和產業鏈伙伴還在攻關。他指華為不放棄造手機，且有許多獨有技術，有能力做出具競爭力的產品。

美國對華為卡脖子涉及到的不是愛因斯坦的問題。 是甚麼問題？ 是成本問題、工藝問題和時間問題。這些問題，要靠有效的投入來解決。華為的決定是加強研發、加強投入。 解決卡脖子問題，自建和幫助產業鏈的伙伴解決供應連續和競爭力問題。 應該說，過去兩年我們做得效果不錯，管理層有信心。

被問到華為在汽車業務上的規劃，郭平稱，世界最大的三個工業領域，第一是房地產、第二是汽車、第三是手機。華為的原則是「不造車，幫車廠造好車」，為車廠提供增值ICT部件；不會開發房地產，但全屋智能，把家裡所有東西萬物互聯，通過鴻蒙系統全部連接起來，全世界第一大產業建立聯繫。

郭平強調，華為絕對不會變成一間只有中國市場的公司，絕對不會放棄海外市場。 華為在海外能夠生存，而且相信隨著供應的改善，在海外還會有發展。「 個別國家的政策，並不影響整個華為在全世界的整體存在，華為也在努力跟有關的利益相關方進行溝通，加強與所在國的信任。」

美國警告巴西選用華為5G將面孤立 中方批濫用力量打壓

遭美圍堵 華為上半年銷售收入按年跌29%

國家電網登《財富》世界500強第二名 華為逆境躍升排44