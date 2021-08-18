【大灣區】內地9市急需緊缺人才超30萬人 最多為製造業

廣東省人社廳周二（17日）發佈《粵港澳大灣區(內地)急需緊缺人才需求目錄》(以下簡稱《目錄》)， 總體上看，粵港澳大灣區內地9市急需緊缺人才超30萬人，其中最多的是製造業，急需緊缺人才缺口近20萬人，超過總需求人數的一半。

急需緊缺人才最多的是製造業

總體上看，粵港澳大灣區內地9市急需緊缺人才數量最多的是製造業(199680人)，超過總需求人數的一半(61.93%)。從學歷來看，企業對高學歷人才的需求比例越來越高，本科學歷的需求比例由現在的14.55%提升至20.90%，研究生學歷需求占比由現在的2.08%提高到3.33%。

從產業來看，金融業、科學研究和技術服務業、教育培訓業對本科及以上學歷人才需求分別達到85.48%、62.13%和54.65%，科學研究和技術服務業、金融業對研究生人才學歷需求最高，分別達到22.93%和21.82%。與之對應，住宿和餐飲業、製造業對大專及以下人才學歷需求最高，分別為93.53%和92.93%。

本次《目錄》所採用資料來源於粵港澳大灣區內地城市16959家規上和國家高新技術樣本企業，覆蓋七大戰略性新興產業和其他重點產業共26類。涵蓋57720個急需緊缺人才崗位，涉及316類崗位和403類專業，需求人才總量331731人。

廣深珠技術研發崗位最為急需

從粵港澳大灣區(內地)各市急需緊缺人才情況來看，各市需求排名前三的主要是產品開發師、管道經理和軟體工程師，其中產品對應品牌和實用價值，管道對應市場拓展力，軟體工程師對應產品的科技含量，這3個崗位對應的企業需求正是企業贏得市場最重要的因素。

從崗位來看，需求量排名前30的崗位主要涉及技術研發類、貿易銷售類、行政管理類等方向的崗位。其中，出現頻率最高的是產品開發師，其次為軟體工程師和銷售經理。

具體到灣區內地9市，廣州、深圳、珠海這3個以高新技術產業和先進製造業為主要產業的城市，程式師/軟體工程師等技術研發崗位最為急需；佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶六個以工業、製造業為支柱產業的城市，產品開發師、裝配工程師、車間主任等生產部門崗位最缺人手。與此同時粵港澳大灣區9市對銷售型崗位均存在較大需求。

在需求專業方面，企業有較高需求的專業包括機械設計製造及其自動化、資訊與計算科學、市場行銷、機械工程、經濟學等。相對應的是，當前企業對醫學、文學、教育學門類的專業人才需求相對較少。

未來三至五年對技能人才需求最大

從未來的3年至5年緊缺人才需求情況看，企業對技能人才的需求最大，占需求總量的近五成，為47.32%，其次為專業技術人才，需求占比為33.4%，管理人才需求占比為15.96%，其他人才需求占比為2.67%。

專業技術人員中，對初級職稱人才需求最大，佔需求總量的56.19%，中級人才次之，需求占比為27.83%，高級職稱人才需求為15.98%。

對新一代資訊技術產業以及資訊傳輸、軟件和資訊技術服務業，未來崗位需求排行前三的為軟件工程師、項目經理和銷售經理。對於高端裝備製造產業，未來崗位需求最高的為各類型工程師。對生物醫藥與健康產業，未來崗位需求主要集中在產品研發、銷售等相關崗位。傳統行業中的製造業在未來需要補充大量高級技術類、工程類、業務類等基礎人才，同時也需要工程師等中高端技術人才。

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責任編輯：李冰琪

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