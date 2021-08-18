▲ 全紅嬋遭商家搶註商標 中國奧委會：不得侵犯運動員合法權益

東京奧運落幕後，中國多名奧運金牌得主的名字，被商家用作商標註冊申請，其中女子10米高台跳水冠軍全紅嬋的名字就被註冊近20次。未經當事人同意搶註商標一事引發外界關注，中國奧委會今日（18日）回應稱，未經授權不得以奧運選手姓名惡意搶註商標。

國家商標局官網顯示，截至8月10日，以「全紅嬋」為名的商標註冊申請有17個；界面新聞15日報導更指出，相關申請已達到19宗；而商標涉及的國際分類也很廣泛，包括化妝品、醫藥、印刷品、服裝、肉類銷售、飲料、教育培訓、住宿等。

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然而，全紅嬋並非被搶註最多商標的中國選手。據觀察者網報導，東京奧運男子200米混合泳金牌得主汪順，其名字就被申請註冊53次，其中41宗申請均集中在8月5日，出自同一家公司——浙江興申文化創意有限公司；國際分類涉及工業用油、醫療器械、滅火設備、美容服務、垃圾回收等。當時距離汪順7月30日奪金還不到1周。

此外，為中國隊收獲東京奧運首面金牌的楊倩，其商標涉及服裝、發飾、游戲用品、含酒精的飲料、廣告業務等多個類別。

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目前，上述商標仍處於註冊階段。按法律規定，只要文件材料合適、形式合適就可以申請商標註冊，但這並不代表商標審查合格可使用。

註冊不等同合格 應尊重運動員合法權益

內地商標註冊流程包括：註冊、受理、實質審查、公告等階段。如果如果審查合格，商標局會有三個月公告期，期間若無人有異議，期滿後商標合格；如果沒有通過，會進行駁回處理。整個流程一共持續12個月。

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針對多名奧運健兒姓名被搶註商標的亂象，中國奧委會發表聲明指出，社會各界開展相關商業活動，應當保持理性，確實尊重運動員合法權益，遵守相關法律法規。

聲明強調，如未獲運動員本人或未成年運動員監護人授權，不得以奧運健兒姓名惡意搶註商標，或其作出他侵犯運動員姓名權等合法權益的行為；有上述行為的，應及時撤回和停止實施商標註冊申請。運動員及未成年運動員監護人有依法追究相關侵權行為人法律責任的權利。

責任編輯：易燕丹

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