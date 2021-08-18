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32歲創投高管參加「精神控制」課程離世？家屬及相關機構回應：嚴重失實

社會熱點 16:44 2021/08/18

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內地知名女投資人、DCM董事總經理魏萌參加了由北京誠泉文化發展有限公司開設的LEGACY工作坊課程，14日在上課過程中暈倒，被送往醫院緊急救治，搶救無效於16日去世。

魏萌個人信息

知情人：課程涉精神控制 家屬及機構否認

網傳消息指，魏萌上課時遭遇精神控制、洗腦和辱罵，最終因情緒激動而去世。對此，魏萌的丈夫回應稱，目前網絡上的資訊已嚴重失實，對魏萌造成極大誤解，也對家人造成了二次傷害。誠泉文化表示，將與家屬一致，對具有扭曲事實、汙衊與攻擊性的言語和不實報道採取一切必要的法律手段予以維權。

據界面職場消息，一位參加過相關課程的學員中稱，魏萌是在上LEGACY里程課四人辱駡一人的互動環節中，因情緒激動發生突發狀況，不幸離世。

據該名學員透露，很多投資人都被發展到這個「恐怖」課程之中。自他今年3月加入後，至少有四批人發展進來。他表示：「這類課程是利用心理學經驗和場域優勢，來打擊學員，非常不道德。」

多位參加過上述課程的學員表述，稱參加過LEGACY課程的人都會持續地情緒高昂，想要尋求蛻變，並瘋狂向周圍人推薦加入。

8月16日晚間至17日，多名投資行業人士在朋友圈發文悼念魏萌。有人表示「震驚、悲痛，都無法描述現在心情的千萬分之一。」

創投圈聊天記錄

8月15日，LEGACY誠泉北京官方微信號曾發布一則求助信，徵集有關腦部、心血管方面的專家資源，以及有關老人、嬰幼兒意外心理創傷方面的專家。

信中寫道，上周六（14日）晚飛躍力工作坊一名學員在課室中意外暈倒，後送至朝陽醫院救治，「這名學員是一個卓越的職業女性、兩個孩子的媽媽，家人也在昨晚趕到現場，目前在醫院守候。此次飛躍力工作坊學員、所有組長及導師，從事發到現在一直陪在彼此和患者家屬身邊，並在找尋更多醫療資源」。該學員隨後被證實為魏萌。

機構曾替魏萌尋找專家

曾入選2019福布斯中國30歲以下精英榜

據騰訊新聞《一線》報導，一位熟悉魏萌的投資人表示，魏萌是自己當年同期入行關係最好的朋友，為人處世熱情、熱愛投資工作，「她絕對對得起Super Sara這個名字」。多位投資人也表示，業內認可魏萌的投資能力，好評頗多，對其突然離世感到可惜和痛心。魏萌年僅32歲，是兩個孩子的媽媽。

據悉，魏萌畢業於對外經濟貿易大學，獲得資訊管理與資訊系統學士。

她曾在埃森哲做管理諮詢顧問，專注于行銷和運營諮詢，覆蓋從電信互聯網到快速消費品行業。因説明延誤3個月的專案模組成功交付，她在團隊中受到認可。

2014年7月，魏萌加入DCM開始風險投資相關工作，投資領域包括社交、消費互聯網和企業服務SaaS的早中期投資，主導投資過探探（已被陌陌收購）、脈脈、熊貓星廚、Blued等項目。2019年10月17日，魏萌入選2019福布斯中國30歲以下精英榜。

DCM成立於1996年，管理著超40億美元基金，是一家專注早期投資的風險投資公司。DCM在中國的投資案例包括當當網、易車網、快手、脈脈、探探、途牛、唯品會、丁香園、58同城等。

DCM公司簡介

責任編輯：李冰琪

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