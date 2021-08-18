內地男子高鐵上拒戴口罩 3分鐘內連打13人（有片）

內地傳媒報道，日前在廣西南寧開往陝西西安的高鐵列車上，一名男子未戴口罩，女列車員提醒時遭其連打三拳，他後來還在車廂內隨機拍打乘客，一共在3分鐘內連打13人。該名男子被行政拘留15日。

事發於上周六（14日）上午9點，在南寧東開往西安北的G2856次列車上，一名張姓男子在電話裡和對方爭吵，期間情緒激動除下口罩。

列車員隨即上前提醒，卻被張男連續扇打頭部和臉部。列車員跑開後，張男又毆打前來勸說的列車長。後來張男走到另一車卡，扇打了一名路過的清潔人員，又一邊行一邊拍打坐在走廊兩邊的乘客，最後被制服。

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家人疑他陷入傳銷組織情緒失控 遭行拘15天

據廣西新聞頻道，經民警調查，張男是西安人，乘坐火車時與家人商量投資事宜，因家人懷疑他陷入傳銷組織而爭吵，導致他情緒失控，3分鐘入隨意毆打推撞3名工作人員和10名旅客，構成尋釁滋事違法行為。最後，南寧鐵路公安局南寧公安處給予張男行政拘留15日的處罰。

事後張男在一段影片內表示，自己很後悔，真誠向工作人員和旅客道歉。

責任編輯：林佩怡

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