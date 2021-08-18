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傳中斷直達立陶宛鐵路貨運 中鐵集裝箱：一切正常

社會熱點 17:42 2021/08/18

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傳中斷直達立陶宛鐵路貨運 中鐵集裝箱：一切正常

立陶宛早前容許台灣，在當地以「台灣」名義設立代表處，北京當局表示堅決反對，並召回駐立陶宛大使。外電周三（18日）報導，稱中國國家鐵路集團旗下中鐵集裝箱（CRCT）通知客戶，受雙邊關係惡化影響，將中斷直達立陶宛的鐵路貨運。中鐵集裝箱同日下午否認報導，稱運輸一切正常。

澎湃新聞報導，經中鐵集裝箱確認，中國與立陶宛之間中歐班列運輸將被中斷的消息不實，公司並未發布相關消息，目前中國與立陶宛間中歐班列運輸一切正常。

此前，「波羅的海通訊社」報道稱，取得中鐵集裝箱給立陶宛客戶的信件，指受雙邊關系惡化影響，將中斷8月底及9月直達立陶宛的鐵路貨運。原定本月底出發的貨運班次將取消，且所有往立陶宛首都維爾紐斯的直達班次都將取消，直至另行通知。

反擊立陶宛允許台灣設代表處　京召回駐立陶宛大使（第二版）

中國罕有召回駐立陶宛大使 有多嚴重？會否斷交？

報導稱，立陶宛駐華官員未接獲相關通知；負責交通運輸事務的使館參贊認為，中方的決定有政治考量，又指對中鐵集裝箱而言，中斷貨運班次損失不大。

2003年成立的中鐵集裝箱，主要經營歐洲及中亞地區，在德國、俄羅斯、哈薩克等國設有營業據點。由中國直達立陶宛的貨運線屬「一帶一路」倡議的一部分，自去年6月起，才有固定鐵路貨運班次開往立陶宛。

責任編輯：易燕丹

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